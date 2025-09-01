Prima volta in Italia? Non proprio visto che in passato ha vestito la maglia del Milan. Tutto vero e la storia risale a quando Zhegrova aveva dodici anni: il club rossonero organizzò un camp estivo a Pristina e il giovane Edon fece di tutto per sfruttare l'occasione di mettersi in mostra. Obiettivo raggiunto e volo destinazione San Siro. "Duecento giovani calciatori vennero invitati a fare dei test - raccontò il giocatore -. Io arrivai, mi vestii in fretta e da lì tutto è cambiato, sia per me che per la mia famiglia. Lì ho capito che sarei potuto diventare un calciatore. Mi ritrovai a Milano e vidi una partita con il Chievo, incontrai anche Kakà e Pato". Ora dei rossoneri sarà rivale.