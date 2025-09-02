Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Come giudicare il mercato della Roma? Un'analisi dei movimenti dei giallorossi

Michele Mastrogiacomo

Nonostante la solita incombenza del Fair Play finanziario, la dirigenza giallorossa si è mossa in maniera veloce e intelligente, coprendo a un mese dal via i due buchi più evidenti della rosa, puntellando la difesa e cercando di dare a Gasperini il miglior assortimento possibile di calciatori. Tanti i soldi investiti sui giovani, decisiva la non partenza di Koné (cercato dall'Inter) e il rinnovo di Svilar, forse però alla fine manca qualcosina per poter essere considerata una sessione di calciomercato perfetta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ