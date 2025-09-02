Nonostante la solita incombenza del Fair Play finanziario, la dirigenza giallorossa si è mossa in maniera veloce e intelligente, coprendo a un mese dal via i due buchi più evidenti della rosa, puntellando la difesa e cercando di dare a Gasperini il miglior assortimento possibile di calciatori. Tanti i soldi investiti sui giovani, decisiva la non partenza di Koné (cercato dall'Inter) e il rinnovo di Svilar, forse però alla fine manca qualcosina per poter essere considerata una sessione di calciomercato perfetta