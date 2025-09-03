Non solo numeri impressionanti nel mondo maschile. Il calcio professionistico femminile ha registrato una crescita particolarmente forte con oltre 1.100 trasferimenti completati. E il mercato ha stabilito un nuovo record: la spesa per le commissioni di trasferimento ha raggiunto i 12,3 milioni di dollari (10,5 milioni di euro) con un aumento di oltre l'80% rispetto a metà del 2024. Gli Stati Uniti si sono distinti come il maggiore investitore con oltre 4 milioni di dollari, la cifra più alta mai registrata per il calcio femminile. Le Federazioni leader per numero di trasferimenti in entrata sono state Germania, Inghilterra e Stati Uniti