'A Bola': "Mourinho vicino al ritorno al Benfica"

Il Benfica vuole José Mourinho in panchina a distanza di 25 anni . La notizia arriva da 'A Bola' , quotidiano portoghese che riporta le ultime complicate ore del club uscito sconfitto 3-2 in casa contro il Qarabag nell'esordio in Champions League. Andiamo con ordine a partire dal post-partita, quando il presidente Rui Costa ha annunciato l'esonero dell'allenatore Bruno Lage dopo poco più di un anno: "Per quanto riguarda il prossimo allenatore, ci aspettiamo di averlo in panchina sabato prossimo. Il profilo? Deve essere quello di un vincente. Deve essere un allenatore che rappresenta un club di queste dimensioni e deve avere la capacità di portare questa squadra ai livelli richiesti". La scelta preferita dal club sarebbe proprio José Mourinho, separato dal Fenerbahce a fine agosto: come scrive 'A Bola ' i contatti sarebbero aumentati nelle ultime ore, la trattativa procede e le parti sperano di concludere l'affare nella giornata di mercoledì .

Il Benfica nel destino

Lo suggerisce il passato recente e non solo di José Mourinho, esonerato lo scorso 29 agosto dal Fenerbahce dopo aver fallito l'accesso alla Champions League nel playoff proprio contro il Benfica (0-0 in Turchia e 1-0 al Da Luz). Tornando al 2000, invece, il 37enne José iniziò la carriera da primo allenatore proprio alla guida delle 'Aquile' dopo gli incarichi da vice al Porto e al Barcellona. Fu proprio 25 anni fa che lo Special One accettò la chiamata di Eladio Parames e sostituì in panchina l'esonerato Jupp Heynckes. Un'avventura lunga solo tre mesi prima di dimettersi, ma nel caso di un ritorno al Da Luz troverebbe anche l'attuale direttore sportivo Mario Branco. Non finiscono qui gli incroci di Mourinho, che in questa Champions affronterebbe da ex sia il Chelsea (30 settembre) che il Real Madrid (28 gennaio) oltre alle sfide contro le italiane Napoli (10 dicembre) e Juventus (21 gennaio).