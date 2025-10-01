Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma-De Rossi, accordo raggiunto per la risoluzione del contratto: le news

SERIE A

 L'allenatore, che era stato sulla panchina giallorossa da gennaio a settembre 2024, era ancora legato al club della Capitale: l'intesa per la risoluzione consensuale è stata raggiunta, si attende solo l'ufficialità nelle prossime ore

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Accordo trovato tra la Roma e Daniele De Rossi per la risoluzione consensuale del contratto: ora si attende solo l'ufficialità. L'allenatore, che era stato sulla panchina giallorossa da gennaio a settembre 2024, era ancora legato al club. Al suo posto era arrivato Ivan Juric, poi sostituito a sua volta da Claudio Ranieri. De Rossi ora è dunque libero di trovare un'altra panchina, mentre da qualche tempo è iniziata anche una nuova esperienza da presidente con l'AS Ostiamare Lido Calcio, società di Serie D dove è cresciuto.

Calciomercato: Altre Notizie

Roma-De Rossi, c'è l'accordo per la risoluzione

SERIE A

 L'allenatore, che era stato sulla panchina giallorossa da gennaio a settembre 2024, era...

Mirko Vucinic è il nuovo CT del Montenegro

Calciomercato

L'ex attaccante inizia la sua avventura da allenatore sulla panchina del Montenegro, l'annuncio è...

'A Bola': "Mourinho vicino al ritorno al Benfica"

Calciomercato

Rivoluzione al Benfica dopo l'esordio con sconfitta contro il Qarabag in Champions. Come...

Rabiot, arrivo e allenamento: "Forza Milan"

Calciomercato

È stata la prima giornata di Adrien Rabiot in rossonero: il centrocampista francese è arrivato...

I contenuti NOW, un'esperienza da 'assaggiare'

12-14 settembre

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, a Milano in Piazza Gae Aulenti, NOW invita tutti ad...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE