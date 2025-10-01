L'allenatore, che era stato sulla panchina giallorossa da gennaio a settembre 2024, era ancora legato al club della Capitale: l'intesa per la risoluzione consensuale è stata raggiunta, si attende solo l'ufficialità nelle prossime ore

Accordo trovato tra la Roma e Daniele De Rossi per la risoluzione consensuale del contratto: ora si attende solo l'ufficialità. L'allenatore, che era stato sulla panchina giallorossa da gennaio a settembre 2024, era ancora legato al club. Al suo posto era arrivato Ivan Juric, poi sostituito a sua volta da Claudio Ranieri. De Rossi ora è dunque libero di trovare un'altra panchina, mentre da qualche tempo è iniziata anche una nuova esperienza da presidente con l'AS Ostiamare Lido Calcio, società di Serie D dove è cresciuto.