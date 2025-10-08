Il Como valuta Nicolò Cambiaghi per il futuro

Cambiaghi è finito nel mirino del Como. L'attaccante ha impressionato la dirigenza biancoblù in occasione del match contro il Bologna dello scorso 30 agosto, potrebbe quindi essere inserito nella lista dei desideri di Fabregas. Il giocatore classe 2000 è stato protagonista di un buon inizio di campionato, che gli ha permesso di ottenere anche la prima convocazione con la Nazionale di Gattuso

Nicolò Cambiaghi è tornato dopo un lungo stop causato da un infortunio al crociato e sembra finalmente pronto a fare il salto di qualità, grazie anche all'aiuto di Vincenzo Italiano, come ha dimostrato in queste prime sei giornate di campionato (in cui ha messo a segno un gol e due assist). Lo scorso 30 agosto il Bologna ha vinto 1-0 contro il Como, in quell’occasione l'ala classe 2000 è finita nel mirino della dirigenza del Como. Gli osservatori dei biancoblù sono rimasti colpiti dal talento del giocatore, pertanto Cambiaghi potrebbe essere inserito nella lista dei desideri del Como. Fabregas è un allenatore capace di valorizzare i giocatori offensivi, l'ex calciatore dell'Atalanta potrebbe quindi fare bene al Como. Le sue buone prestazioni in questo inizio di campionato hanno anche portato alla prima convocazione con la Nazionale maggiore allenata da Gennaro Gattuso, che potrà contare anche su di lui per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele: la sua rapidità potrebbe essere utile a partita in corso.