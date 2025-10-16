Serie A, gli acquisti dell'estate 2025 con ancora zero minuti giocati
Dopo la seconda sosta per le Nazionali è tempo per la Serie A di tornare in campo. C'è grande attesa anche per vedere all'opera gli acquisti estivi che, causa infortunio o meno, non hanno ancora trovato modo di esordire in questo campionato con le nuove maglie. Ecco chi non ha giocato mai (o giocato pochissimo) tra i volti nuovi
- 0 minuti nella Serie A 2025/26
- acquistato dall'Aston Villa in prestito oneroso per 3 milioni di euro (diritto di riscatto a 20 milioni più 2 di bonus)
- 0 minuti nella Serie A 2025/26
- acquistato dal Verona in prestito oneroso per 2.5 milioni di euro (obbligo di riscatto a 8 milioni)
- 0 minuti nella Serie A 2025/26*
- acquistato dal Wolfsburg per 7 milioni di euro
- 0 minuti nella Serie A 2025/26
- acquistato dall'Atalanta in prestito oneroso per 500 mila euro (diritto di riscatto a 11 milioni più 2 di bonus)
- 0 minuti nella Serie A 2025/26
- acquistato dal Penarol per 4 milioni di euro
- 0 minuti nella Serie A 2025/26*
- acquistato dal KVC Westerlo per 9 milioni di euro
- 0 minuti nella Serie A 2025/26
- acquistato dall'Inter Miami in prestito (diritto di riscatto a 4.5 milioni)
- 0 minuti nella Serie A 2025/26*
- acquistato dal Belgrano per 7.2 milioni di euro
- 0 minuti nella Serie A 2025/26
- acquistato dal Curicó Unido per 525 mila euro
- 0 minuti nella Serie A 2025/26*
- acquistato da svincolato
- Sportiello (Atalanta)
- Cavlina (Como)
- Nava (Cremonese)
- Lezzerini (Fiorentina)
- Scuffet (Pisa)
- Vasquez (Roma)
- Nunziante (Udinese)
- Sono 10 (esclusi i portieri), quindi, i volti nuovi che aspettano di fare il loro debutto in questo campionato. Ma ci sono anche gli acquisti che sono scesi in campo, senza però raggiungere neanche i 90 minuti complessivi finora, considerando anche il minutaggio accumulato in Coppa Italia o nelle coppe europee. Sono 18 in totale che appartengono a questa 'categoria'.
- 10 minuti nella Serie A 2025/26
- 45 minuti in Coppa Italia
- 11 minuti nella Serie A 2025/26
- infortunato: operato all'inguine
- 14 minuti nella Serie A 2025/26
- infortunato: problema muscolare
- 14 minuti nella Serie A 2025/26
- 20 minuti in Coppa Italia
- 16 minuti nella Serie A 2025/26
- 24 minuti in Coppa Italia
- infortunato: frattura al perone
- 25 minuti nella Serie A 2025/26
- infortunato: rottura del legamento crociato
- 26 minuti nella Serie A 2025/26
- 26 minuti nella Serie A 2025/26
- 11 minuti in Coppa Italia
- 26 minuti nella Serie A 2025/26
- 58 minuti in Coppa Italia
- 28 minuti nella Serie A 2025/26
- 30 minuti nella Serie A 2025/26
- infortunato: stiramento alla coscia
- 30 minuti nella Serie A 2025/26
- 21 minuti in Champions League
- 30 minuti nella Serie A 2025/26
- 29 minuti in Coppa Italia
- 32 minuti nella Serie A 2025/26
- 33 minuti nella Serie A 2025/26
- 33 minuti nella Serie A 2025/26
- 3 minuti in Champions League
- 63 minuti nella Serie A 2025/26
- 78 minuti nella Serie A 2025/26
- Mazzitelli (Cagliari)
- Baturina (Como)
- Viti (Fiorentina)
- Gronbaek (Genoa)
- Ndaba (Lecce)
- Siebert (Lecce)
- De Winter (Milan)
- Nkunku (Milan)
- Vural (Pisa)
- Candé (Sassuolo)
- Cheddira (Sassuolo)
- Miller (Udinese)
- Al-Musrati (Verona)
- Bella-Kotchap (Verona)
- Ebosse (Verona)
- Santiago (Verona)