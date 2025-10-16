Dopo la seconda sosta per le Nazionali è tempo per la Serie A di tornare in campo. C'è grande attesa anche per vedere all'opera gli acquisti estivi che, causa infortunio o meno, non hanno ancora trovato modo di esordire in questo campionato con le nuove maglie. Ecco chi non ha giocato mai (o giocato pochissimo) tra i volti nuovi

GLI INDISPONIBILI PER LA 7^ GIORNATA