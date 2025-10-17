Gasperini: "Capiremo quanto siamo competitivi"

Roma-Inter, Gasperini: "Contro i migliori capisci quanto puoi essere competitivo"
L'allenatore giallorosso ha introdotto il big match all'Olimpico: "Dovremo fare una gara coraggiosa e di livello contro una delle migliori in Europa. Roma da Champions? Tutti ne parlano perché porta soldi, mentre nessuno parla di scudetto...". E sulla squadra: "Sono tutti a disposizione tranne Angelino e Bailey". Roma-Inter è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Cosa si aspetta da Bailey?
"Non mi aspettavo di non averlo per due mesi, purtroppo speravamo che il suo infortunio fosse meno lungo. La cosa confortante è che ormai ci siamo dopo otto settimane, poi sarà disponibile. Arriva da una lunga inattività e andrà inserito: ci vorrà tempo, ma ci darà una bella mano perché ha caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa"
Ci sarà Rensch a sinistra?
"C'è anche Tsimikas, ma anche lui o Wesley che possono giocare sull'altra fascia"
Pellegrini può essere una soluzione?
"Certo, ne abbiamo di diverse a seconda della partita"
Si aspetta un approccio tattico o di personalità dalla Roma?
"Mi auguro tutte e due, perché bisogna fare bene tutto. L'Inter avrà assenze ma ha una rosa ampia, me l'aspetto determinata con l'obiettivo di recuperare i punti persi e con la voglia di ristabilire le graduatorie del campionato. Mi sembra proprio una bella sfida"
A che punto è il processo della Roma? E può lottare per lo scudetto?
"Io rispetto tutte le opinioni. Noi cercheremo di migliorarci attraverso le prestazioni, perché a livello di risultati in questo momento è difficile. Ma ridurre tutto a essere da scudetto o da Champions, non è una discussione che voglio affrontare"
Angelino quando torna? Ci saranno novità dal punto di vista tattico? E cosa chiede al tifoso della Roma?
"C'è un comunicato medico, bisogna attenersi a quello. Tatticamente non ne parlo, mentre ai tifosi non bisogna chiedere nulla. Noi dobbiamo portare l'entusiasmo dalla nostra parte, la cosa più importante è fare una partita coraggiosa e di livello contro una delle migliori squadre in Europa"
Pensa sia cambiato qualcosa rispetto al suo 'nucleo' e a chi può farne parte? E cosa pensa di Pisilli?
"Pisilli fa fatica a trovare nei tre di centrocampo e davanti ha giocatori forti. In questo momento giocano Koné, Cristante e a volte El Aynoui, ma ha avuto le sue chance e ne avrà ancora. Riguardo al nucleo, forte e presente, permette di dare continuità di prestazioni a livelli alti. E poi ci sono giocatori che stanno migliorando e crescendo: penso a Dybala, Pellegrini, Bailey, Rensch e gli altri nuovi acquisti... In certi ruoli abbiamo una rosa folta, servono partite per avere un rendimento migliore"
Per lei domani la partita sarà più leggibile?
"Non è questione di essere leggibile, prendete la Juventus degli scudetti consecutivi o la stessa Inter erano comunque difficili da affrontare. Dal punto di vista tattico le squadre si conoscono bene: l'Inter ha grande valore, ma questa è una bella sfida anche per noi che ci misuriamo con loro. Contro i migliori capisci quanto puoi essere competitivo con loro. Nel calcio si può vincere anche quando la prestazione non è il massimo"
La partita di domani può darle qualche risposta in termini di valore della rosa?
"Tutti quanti abbiamo idee su pregi e difficoltà, ma questo vale per tutti soprattutto a inizio campionato. Tutti si augurano di migliorare. Questa è una fase dove sono importanti le prestazioni, perché ti rendono più convinto e fiducioso. Se si parla di organici, c'è chi dice che ce ne siano di superiori al nostro come nel caso dell'Inter. Noi lavoriamo e speriamo di alzare il nostro livello"
La società le ha chiesto l'obiettivo Champions?
"Tutti ne parlano perché porta un sacco di soldi, mentre nessuno parla di scudetto. Tutte le squadre ragionano su quell'obiettivo... E poi ci sono gli obiettivi tecnici, diversi da quelli economici. Io mi fermo alle valutazioni tecniche: per ora siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarcela al meglio. Il traguardo importante è quello di giocare una gara di livello: l'Inter è una squadra straordinaria. Arrivarci in questo modo è già un bel traguardo"
Come è andata durante la sosta? E come stanno i giocatori oltre a Dybala?
"Sono tutti a disposizione a parte Angelino e Bailey, che spero di ritrovare la prossima settimana. Le soluzioni che abbiamo sono straconosciute, non ci discosteremo da quelle. Dybala ha fatto due buone settimane come i giocatori rimasti a Trigoria, sono servite anche a Pellegrini e sono soddisfatto di tutti. Chi è andato in nazionale qualcuno ha giocato, altri meno. Le incognite restano quelle della sosta per le nazionali"
Le probabili formazioni di Roma-Inter
Roma-Inter, Gasp e Chivu ritrovano il loro passato
Tutti i giocatori di Serie A in campo con le Nazionali: gol e minuti giocati
La Serie A è pronto a ripartire. Dopo la sosta di ottobre delle Nazionali, ecco subito un big match all'Olimpico. C'è la Roma di Gasperini, capolista con 15 punti insieme al Napoli, che affronta l'Inter a -3 in classifica. Una sfida che promette spettacolo: entrambe le squadre arrivano da tre vittorie di fila in campionato