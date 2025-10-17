Gasperini: "Capiremo quanto siamo competitivi"

Pensa sia cambiato qualcosa rispetto al suo 'nucleo' e a chi può farne parte? E cosa pensa di Pisilli?

"Pisilli fa fatica a trovare nei tre di centrocampo e davanti ha giocatori forti. In questo momento giocano Koné, Cristante e a volte El Aynoui, ma ha avuto le sue chance e ne avrà ancora. Riguardo al nucleo, forte e presente, permette di dare continuità di prestazioni a livelli alti. E poi ci sono giocatori che stanno migliorando e crescendo: penso a Dybala, Pellegrini, Bailey, Rensch e gli altri nuovi acquisti... In certi ruoli abbiamo una rosa folta, servono partite per avere un rendimento migliore"