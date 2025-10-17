"Cercavamo una punta centrale, abbiamo seguito anche Hojlund . Nei quindici giorni del Mondiale per club abbiamo capito che Pio Esposito aveva forza fisica e la giusta voglia di arrivare. Per cui Bonny vice Thuram e Pio alternativo a Lautaro ". È l’ammissione di Piero Ausilio, direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica dell’Inter , nell’intervista rilasciata al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni . Ausilio che è anche tornato sul ‘caso Lookman’ : "Ci abbiamo provato con Lookman, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile . La crescita di Pio e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2 ". La stessa logica ha guidato il mancato affondo per Koné : "C’è stato un contatto, ma la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla, e ci siamo mossi per Diouf ".

Secondo alcuni rumors di mercato gli agenti di Neymar (che dal primo gennaio sarà svincolato, scadendo il contratto col Santos ) prima dell’estate avrebbero offerto il brasiliano anche all’Inter, ma Ausilio è categorico: "Neymar? Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... una cazzata". Altrettanto netto anche su eventuali nuovi arrivi nel mercato di gennaio: "Tutte fantasie. Questo calcio ormai si vive solo al presente".

"Chivu ha tutto quello che cercavamo"

In conclusione Ausilio ha rivendicato la scelta di Cristian Chivu per il dopo Inzaghi; "Ci siamo ritrovati ad affrontare il tema della sostituzione di Simone solo il primo giugno. Fino all’ultimo abbiamo sperato che restasse - spiega Ausilio -. Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà". A proposito di allenatori nerazzurri, Ausilio sfila la sua classifica personale: "Mourinho è sopra tutto e tutti per quello che rappresenta nella storia dell’Inter. Spalletti e Conte i migliori visti sul campo. Inzaghi, Mancini e Ranieri top nella gestione dello spogliatoio. E mi sarebbe piaciuto lavorare con Gasp visto quello che ha fatto in seguito".

Infine, un pensiero sul futuro personale: "Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. L’Arabia? Già in passato ricevetti proposte anche più interessanti, ma non mi sono mai mosso".