Dopo aver esonerato Ange Postecoglou, il Nottingham Forest si sta muovendo in fretta per trovare il suo sostituto. Tra i candidati c'è anche Roberto Mancini. L'ex Ct ha già esperienza in Premier League visto che ha allenato il Manchester City dal 2009 al 2013, tra la vittoria della FA Cup nel 2011 e il titolo di Premier League l’anno successivo.