Nottingham Forest, Mancini tra i candidati per la panchina. Dyche la pista forte

Calciomercato

Sono iniziati i sondaggi del club inglese per il dopo Postecoglou. La pista più forte è quella che porta al nome di Sean Dyche, oltre a lui, però, sono confermati anche i contatti con Roberto Mancini. Tra i sondaggi anche Luciano Spalletti

GLI ALLENATORI SVINCOLATI

Dopo aver esonerato Ange Postecoglou, il Nottingham Forest si sta muovendo in fretta per trovare il suo sostituto. Tra i candidati c'è anche Roberto Mancini. L'ex Ct ha già esperienza in Premier League visto che ha allenato il Manchester City dal 2009 al 2013, tra la vittoria della FA Cup nel 2011 e il titolo di Premier League l’anno successivo.

Dyche la pista forte

Quello di Mancini non è l'unico nome in lizza. La pista più forte è quella che porta al nome di Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton. Tra i sondaggi anche Luciano Spalletti, con il quale però non risultano esserci possibilità.

