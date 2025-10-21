Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bayern Monaco-Kompany, ufficiale il rinnovo fino al 2029

Calciomercato

Nuovo contratto fino al 2029 per Vincent Kompany, blindato dal Bayern Monaco dopo il grande inizio di stagione dei bavaresi. L'accordo precedente scadeva a giugno 2027

BUNDESLIGA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Il Bayern Monaco e Vincent Kompany si giurano ancora amore. L'allenatore belga ha infatti rinnovato il suo contratto (in scadenza nel 2027) fino a giugno 2029. Dunque due anni in più per l'ex giocatore del City, arrivato in Baviera nell'estate 2024 e subito capace di riportare il club alla vittoria della Bundesliga sfumata l'anno prima, mettendo in mostra un calcio spettacolare. Bayern che è ripartito subito fortissimo in questa stagione, con 7 vittorie in altrettante partite nel campionato tedesco e due su due in Champions League, dove guida la classifica del girone unico a punteggio pieno. Numeri mostruosi, un pallottoliere da 35 gol segnati e sei gol subiti tra Bundes ed Europa. Senza contare la vittoria in Supercoppa tedesca. 

Kompany: "Iniziato viaggio meraviglioso, avanti così"

Queste le dichiarazioni di Kompany affidate al sito ufficiale del Bayern. "Sono grato, onorato e desidero ringraziare il Bayern per la fiducia e l'ambiente di lavoro che mi hanno riservato fin dal primo giorno. Mi sembra di essere qui da molto più tempo. Finora è stata un'esperienza fantastica. Abbiamo iniziato un viaggio meraviglioso. Continuiamo a lavorare sodo e festeggiamo ancora tanti successi".

Calciomercato: Altre Notizie

Il Bayern blinda Kompany: rinnovo fino al 2029

Calciomercato

Nuovo contratto fino al 2029 per Vincent Kompany, blindato dal Bayern Monaco dopo il grande...

Nottingham Forest, Mancini tra i candidati

Calciomercato

Sono iniziati i sondaggi del club inglese per il dopo Postecoglou. La pista più forte è quella...

Ausilio: "Pio ci ha fatto cambiare il mercato"

al corsport

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, parla in esclusiva al Corriere dello Sport. Dalla...

Gattuso pensa ad Ahanor: era sulla lista del Milan

Calciomercato

Gattuso ha rivelato di essere al lavoro per convocare Ahanor, terzino classe 2008 arrivato...

Il Como valuta Nicolò Cambiaghi per il futuro

Calciomercato

Cambiaghi è finito nel mirino del Como. L'attaccante ha impressionato la dirigenza biancoblù in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE