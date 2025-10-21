Il Bayern Monaco e Vincent Kompany si giurano ancora amore. L'allenatore belga ha infatti rinnovato il suo contratto (in scadenza nel 2027) fino a giugno 2029. Dunque due anni in più per l'ex giocatore del City, arrivato in Baviera nell'estate 2024 e subito capace di riportare il club alla vittoria della Bundesliga sfumata l'anno prima, mettendo in mostra un calcio spettacolare. Bayern che è ripartito subito fortissimo in questa stagione, con 7 vittorie in altrettante partite nel campionato tedesco e due su due in Champions League, dove guida la classifica del girone unico a punteggio pieno. Numeri mostruosi, un pallottoliere da 35 gol segnati e sei gol subiti tra Bundes ed Europa. Senza contare la vittoria in Supercoppa tedesca.