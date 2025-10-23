Il centravanti azzurro torna a parlare del suo trasferimento in Arabia Saudita e conferma di aver scelto l'Al-Qadisiya nonostante l'interessamento di diversi club europei e un contatto con il Milan: "Le trattative non sono andate a buon fine e l'Al-Qadisiya mi ha voluto maggiormente"

Tre mesi dopo il passaggio all’Al-Qadisiya, Mateo Retegui torna su quel trasferimento, spiegando le ragioni della sua decisione di accettare l’offerta del club arabo e svelando anche un interessante retroscena. Lo fa parlando nel corso di un’intervista alla tv saudita Al-Arabiya, precisando che questa estate – dopo aver vinto il titolo di capocannoniere con l’Atalanta nell’ultimo campionato di A - non mancavano i club europei che si erano interessati a lui e lasciando intendere che c’era stato anche un contatto con il Milan. “Ho scelto l’Al-Qadisiya per quello che mi ha trasmesso l’allenatore”, ha spiegato. “Milan? Ci sono stati diversi club che si sono interessati, ma le trattative non sono andate a buon fine e l’Al-Qadisiya mi ha voluto maggiormente”.