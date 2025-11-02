Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genoa: incontro con De Rossi e Vanoli (su cui c'è anche la Fiorentina), Gotti più defilato

Calciomercato

Dopo la separazione con Vieira - e in attesa del match del lunedì col Sassuolo - al Genoa si pensa al futuro della panchina: c'è stato un incontro con Vanoli e De Rossi, mentre Gotti resta più defilato. Sull'ex Torino c'è anche la Fiorentina per l'eventuale post Pioli

Riflessioni in corso in casa Genoa per il futuro della panchina. Dopo il dietrofront di Vieira — venerdì era stata confermata la fiducia ma, poche ore dopo, è arrivata la separazione consensuale — è casting per il nuovo allenatore. Due i profili principali: c'è stato un incontro sia con Vanoli che con De Rossi, mentre Gotti resta più defilato. Attenzione a Vanoli: sull'ex Torino c'è anche la Fiorentina per l'eventuale post Pioli. Il tutto, chiaramente, nell'attesa della partita di lunedì alle 18.30 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, dove in panchina ci saranno Roberto Murgita e Mimmo Criscito.

Calciomercato: Altre Notizie

Panchina Genoa: incontro con Vanoli e De Rossi

Calciomercato

Dopo la separazione con Vieira - e in attesa del match del lunedì col Sassuolo - al Genoa si...

Dietrofont Genoa: è addio con Patrick Vieira

Calciomercato

Nella giornata di venerdì era stata confermata la fiducia all'allenatore francese e si era deciso...

Juve, Spalletti si presenta: conferenza alle 12

JUVENTUS

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juve: 8 mesi di contratto con...

Genoa, via il ds Ottolini. Su Vieira no decisioni

genoa

Il club rossoblù decide di cambiare, per ora solo il direttore sportivo. È infatti ai dettagli la...

Spalletti-Juve, in giornata firma e ufficialità

juventus

Spalletti sta per diventare il prossimo allenatore della Juventus: contratto da un anno più...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE