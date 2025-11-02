Dopo la separazione con Vieira - e in attesa del match del lunedì col Sassuolo - al Genoa si pensa al futuro della panchina: c'è stato un incontro con Vanoli e De Rossi, mentre Gotti resta più defilato. Sull'ex Torino c'è anche la Fiorentina per l'eventuale post Pioli

Riflessioni in corso in casa Genoa per il futuro della panchina. Dopo il dietrofront di Vieira — venerdì era stata confermata la fiducia ma, poche ore dopo, è arrivata la separazione consensuale — è casting per il nuovo allenatore. Due i profili principali: c'è stato un incontro sia con Vanoli che con De Rossi, mentre Gotti resta più defilato. Attenzione a Vanoli: sull'ex Torino c'è anche la Fiorentina per l'eventuale post Pioli. Il tutto, chiaramente, nell'attesa della partita di lunedì alle 18.30 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, dove in panchina ci saranno Roberto Murgita e Mimmo Criscito.