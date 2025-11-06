Accordo totale tra la Fiorentina e Vanoli

Offerte Sky
Fiorentina, accordo totale con Vanoli: venerdì sarà a Firenze per il primo allenamento

serie a

Accordo raggiunto anche col Toro per la risoluzione: per lui contratto da otto mesi con opzione di rinnovo. Venerdì mattina sarà a Firenze e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Eredita una Fiorentina ultima in classifica e appena sconfitta dal Mainz in Conference. Domenica alle 15 esordio contro il nuovo Genoa di De Rossi

Domenica alle 15 occhi su Genova: sarà una sfida tra due nuove squadre. O quantomeno con due nuovi allenatori: De Rossi alla guida del Genoa e Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina. Manca ancora l'ufficialità, ma l'accordo è totale tra l'allenatore e il club viola, così come col Toro - ovvio - per la risoluzione. Poche ore dopo il ko subìto all'ultimo minuto di recupero in Conference contro il Mainz, dunque, arriva la notizia di una svolta in casa Fiorentina, dopo la separazione con Pioli e la partita europea guidata ad interim da Galloppa.

I dettagli del contratto

Vanoli eredita una squadra all'ultimo posto della classifica e firmerà un contratto di otto mesi con opzione di rinnovo. Venerdì mattina sarà a Firenze e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento, quindi domenica l'esordio contro un'altra squadra fresca di cambio di guida tecnica. Per Vanoli si tratta della quarta panchina italiana da capo allenatore, dopo gli inizi in D col Domegliara e le esperienze recenti col Venezia in B e il Toro in A.

