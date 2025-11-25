Offerte Black Friday
Nico Paz, il Como e il Real: la situazione

Marco Demicheli

Marco Demicheli
È stato tra i protagonisti indiscussi della vittoria per 5-1 contro il Torino, contro cui ha anche ritrovato il gol che gli mancava da un mese, ma nella mattina una notizia arrivata dall'Argentina ha spaventato i tifosi del Como: il Real vuole riportare Nico Paz a Madrid già a gennaio. La situazione di mercato dell'argentino tra Como, Real e recompra

