Nico Paz, il Como e il Real: la situazione

È stato tra i protagonisti indiscussi della vittoria per 5-1 contro il Torino, contro cui ha anche ritrovato il gol che gli mancava da un mese, ma nella mattina una notizia arrivata dall'Argentina ha spaventato i tifosi del Como: il Real vuole riportare Nico Paz a Madrid già a gennaio. La situazione di mercato dell'argentino tra Como, Real e recompra