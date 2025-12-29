 Calendario Serie A e coppe, le partite delle big fino alla sosta di marzo | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calendario Serie A e coppe, le partite delle big fino alla sosta di marzo

Serie A fotogallery
20 foto

Nessuno stop per la Serie A, che giocherà fino al weekend del 21-22 marzo prima dell'ultima sosta per le nazionali. Qui il calendario delle prime 7 del nostro campionato durante questo periodo, tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia. L'inizio del 2026, sulla carta, sorride alla Juventus, che non affronterà big nelle prossime partite e punterà a rosicchiare altri punti...

LA CLASSIFICA DI SERIE A

ALTRE FOTOGALLERY

Il calendario delle big fino alla sosta di marzo

Serie A

Nessuno stop per la Serie A, che giocherà fino al weekend del 21-22 marzo prima dell'ultima sosta...

20 foto

Bomber argentini in A: Lautaro a -1 da Higuain

CLASSIFICA

Lautaro segna ancora e aggiunge un'altra rete nella sua storia personale in Serie A: il quarto...

20 foto

Via il pallone arancione: sarà giallo o bianco

la novità

Era stato presentato a inizio novembre ed era subito finito nella polemica per via del suo...

5 foto

La classifica del 2025 dei top campionati europei

Calcio

È la Roma la miglior italiana di un 2025 ormai alla conclusione e — con una vittoria nel...

20 foto

+9 Milan: la classifica a confronto con un anno fa

Serie A

Balzo del Milan rispetto all'anno scorso: +9 punti e +6 posizioni in classifica, pur con una...

17 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Sarri operato per fibrillazione atriale

    lazio

    L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto a un'operazione (che ha dato...

    Iachini: "Non esiterei ad aiutare la Fiorentina"

    LA "CANDIDATURA"

    L'allenatore Beppe Iachini ha commentato la crisi dei Viola a Rai Radio 1: "Situazione anomala ma...

    Simonelli: "Milan-Como a San Siro. La data..."

    il recupero

    Intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Lega Serie A è tornato a...