Calendario Serie A e coppe, le partite delle big fino alla sosta di marzo
Nessuno stop per la Serie A, che giocherà fino al weekend del 21-22 marzo prima dell'ultima sosta per le nazionali. Qui il calendario delle prime 7 del nostro campionato durante questo periodo, tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia. L'inizio del 2026, sulla carta, sorride alla Juventus, che non affronterà big nelle prossime partite e punterà a rosicchiare altri punti...
- Inter-Bologna (18^ giornata Serie A), domenica 4 gennaio ore 20.45
- Parma-Inter (19^ giornata Serie A), mercoledì 7 gennaio ore 20.45
- Inter-Napoli (20^ giornata Serie A), domenica 11 gennaio ore 20.45
- Inter-Lecce (recupero 16^ giornata Serie A), mercoledì 14 gennaio ore 20.45
- Udinese-Inter (21^ giornata Serie A), sabato 17 gennaio ore 15
- Inter-Arsenal (7^ giornata Champions League), martedì 20 gennaio ore 21
- Inter-Pisa (22^ giornata Serie A), venerdì 23 gennaio ore 20.45
- Borussia Dortmund-Inter (8^ giornata Serie A), mercoledì 28 gennaio ore 21
- Cremonese-Inter (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Inter-Roma/Torino (quarti di finale Coppa Italia), 4 o 11 febbraio orario da definire
- Sassuolo-Inter (24^ giornata Serie A), weekend 7-8 febbraio orario da definire
- Inter-Juventus (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Lecce-Inter (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Inter-Genoa (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Milan-Inter (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Inter-Atalanta (29^ giornata Serie A), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Fiorentina-Inter (30^ giornata Serie A), weekend 21-22 marzo orario da definire
- Cagliari-Milan (18^ giornata Serie A), venerdì 2 gennaio ore 20.45
- Milan-Genoa (19^ giornata Serie A), giovedì 8 gennaio ore 20.45
- Fiorentina-Milan (20^ giornata), domenica 11 gennaio ore 15
- Como-Milan (recupero 16^ giornata Serie A), giovedì 15 gennaio ore 20.45
- Milan-Lecce (21^ giornata Serie A), domenica 18 gennaio ore 20.45
- Roma-Milan (22^ giornata Serie A), domenica 25 gennaio ore 20.45
- Bologna-Milan (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Milan-Como (24^ giornata Serie A), in attesa della data della Lega vista l'indisponibilità di San Siro
- Pisa-Milan (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Milan-Parma (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Cremonese-Milan (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Milan-Inter (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Lazio-Milan (29^ giornata Serie A), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Milan-Torino (30^ giornata Serie A), weekend 21-22 marzo orario da definire
- Lazio-Napoli (18^ giornata Serie A), domenica 4 gennaio ore 12.30
- Napoli-Verona (19^ giornata Serie A), mercoledì 7 gennaio ore 18.30
- Inter-Napoli (20^ giornata Serie A), domenica 11 gennaio ore 20.45
- Napoli-Parma (recupero 16^ giornata Serie A), mercoledì 14 gennaio ore 18.30
- Napoli-Sassuolo (21^ giornata Serie A), sabato 17 gennaio ore 18
- Copenhagen-Napoli (7^ giornata Champions League), martedì 20 gennaio ore 21
- Juventus-Napoli (22^ giornata Serie A), domenica 25 gennaio ore 18
- Napoli-Chelsea (8^ giornata Champions League), mercoledì 28 gennaio ore 21
- Napoli-Fiorentina (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Napoli-Como/Fiorentina (quarti di finale Coppa Italia), 4 o 11 febbraio orario da definire
- Genoa-Napoli (24^ giornata Serie A), weekend 7-8 febbraio orario da definire
- Napoli-Roma (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Atalanta-Napoli (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Verona-Napoli (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Napoli-Torino (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Napoli-Lecce (29^ giornata Serie A), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Cagliari-Napoli (30^ giornata Serie A), weekend 21-22 marzo orario da definire
- Juventus-Lecce (18^ giornata Serie A), sabato 3 gennaio ore 18
- Sassuolo-Juventus (19^ giornata Serie A), martedì 6 gennaio ore 20.45
- Juventus-Cremonese (20^ giornata Serie A), lunedì 12 gennaio ore 20.45
- Cagliari-Juventus (21^ giornata Serie A), sabato 17 gennaio ore 20.45
- Juventus-Benfica (7^ giornata Champions League), mercoledì 21 gennaio ore 21
- Juventus-Napoli (22^ giornata Serie A), domenica 25 gennaio ore 18
- Monaco-Juventus (8^ giornata Champions League), mercoledì 28 gennaio ore 21
- Parma-Juventus (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Atalanta-Juventus (quarti di finale Coppa Italia), 4 o 11 febbraio orario da definire
- Juventus-Lazio (24^ giornata Serie A), weekend 7-8 febbraio orario da definire
- Inter-Juventus (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Juventus-Como (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Roma-Juventus (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Juventus-Pisa (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Udinese-Juventus (29^ giornata), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Juventus-Sassuolo (30^ giornata), weekend 21-22 marzo orario da definire
- Atalanta-Roma (18^ giornata Serie A), sabato 3 gennaio ore 20.45
- Lecce-Roma (19^ giornata Serie A), martedì 6 gennaio ore 18
- Roma-Sassuolo (20^ giornata Serie A), sabato 10 gennaio ore 18
- Roma-Torino (ottavi di finale Coppa Italia), martedì 13 gennaio ore 21
- Torino-Roma (21^ giornata Serie A), domenica 18 gennaio ore 18
- Roma-Stoccarda (7^ giornata Europa League), giovedì 22 gennaio ore 21
- Roma-Milan (22^ giornata Serie A), domenica 25 gennaio ore 20.45
- Panathinaikos-Roma (8^ giornata Europa League), giovedì 29 gennaio ore 21
- Udinese-Roma (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Roma-Cagliari (24^ giornata Serie A), weekend 7-8 febbraio orario da definire
- Napoli-Roma (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Roma-Cremonese (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Roma-Juventus (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Genoa-Roma (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Como-Roma (29^ giornata Serie A), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Roma-Lecce (30^ giornata Serie A), weekend 21-22 marzo orario da definire
- Como-Udinese (18^ giornata Serie A), sabato 3 gennaio ore 12.30
- Pisa-Como (19^ giornata Serie A), martedì 6 gennaio ore 15
- Como-Bologna (20^ giornata Serie A), sabato 10 gennaio ore 15
- Como-Milan (recupero 16^ giornata Serie A), giovedì 15 gennaio ore 20.45
- Lazio-Como (21^ giornata Serie A), lunedì 19 gennaio ore 20.45
- Como-Torino (22^ giornata), sabato 24 gennaio ore 15
- Fiorentina-Como (ottavi di finale Coppa Italia), martedì 27 gennaio ore 21
- Como-Atalanta (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Milan-Como (24^ giornata Serie A), in attesa della data della Lega vista l'indisponibilità di San Siro
- Como-Fiorentina (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Juventus-Como (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Como-Lecce (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Cagliari-Como (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Como-Roma (29^ giornata Serie A), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Como-Pisa (30^ giornata Serie A), weekend 21-22 marzo orario da definire
- Inter-Bologna (18^ giornata Serie A), domenica 4 gennaio ore 20.45
- Bologna-Atalanta (19^ giornata Serie A), mercoledì 7 gennaio ore 18.30
- Como-Bologna (20^ giornata Serie A), sabato 10 gennaio ore 15
- Verona-Bologna (recupero 16^ giornata Serie A), giovedì 15 gennaio ore 18.30
- Bologna-Fiorentina (21^ giornata Serie A), domenica 18 gennaio ore 15
- Bologna-Celtic (7^ giornata Europa League), giovedì 22 gennaio ore 18.45
- Genoa-Bologna (22^ giornata Serie A), domenica 25 gennaio ore 15
- Tel Aviv-Bologna (8^ giornata Europa League), giovedì 29 gennaio ore 21
- Bologna-Milan (23^ giornata Serie A), weekend 31 gennaio-1 febbraio orario da definire
- Bologna-Lazio (quarti di finale Coppa Italia), 4 o 11 febbraio orario da definire
- Bologna-Parma (24^ giornata Serie A), weekend 7-8 febbraio orario da definire
- Torino-Bologna (25^ giornata Serie A), weekend 14-15 febbraio orario da definire
- Bologna-Udinese (26^ giornata Serie A), weekend 21-22 febbraio orario da definire
- Pisa-Bologna (27^ giornata Serie A), weekend 28 febbraio-1 marzo orario da definire
- Bologna-Verona (28^ giornata Serie A), weekend 7-8 marzo orario da definire
- Sassuolo-Bologna (29^ giornata Serie A), weekend 14-15 marzo orario da definire
- Bologna-Lazio (30^ giornata Serie A), weekend 21-22 marzo orario da definire