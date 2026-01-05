Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica: l'attaccante può partire in prestito

Calciomercato

Lucca potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato: nuovi contatti con il Benfica per il prestito del calciatore. Qualora dovesse partire l'ex Udinese, il club di De Laurentiis prenderà un altro attaccante

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Nuovi contatti tra il Benfica e il Napoli per Lorenzo Lucca. L'attaccante non sta trovando molto spazio con la squadra di Conte e potrebbe lasciare il club in prestito nel corso di questa sessione di calciomercato. Qualora dovesse partire l'ex Udinese, gli azzurri prenderanno comunque un attaccante visto che Lukaku non è ancora al 100%: Raspadori potrebbe essere una possibilità, mentre un'altra ipotesi che non è ancora tramontata è quella di uno scambio tra Lucca e Dovbyk.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica

Calciomercato

Lucca potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato: nuovi contatti con il...

Cancelo, sorpasso Barça sull'Inter: le ultime

Calciomercato

Joao Cancelo è sempre più vicino al ritorno al Barcellona: i blaugrana hanno presentato...

Chiesa, Liverpool apre ma solo a titolo definitivo

juventus

C'è stato un sondaggio dei bianconeri per un possibile ritorno di Federico Chiesa con la formula...

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Torna Calciomercato-L'Originale

da stasera

Per raccontare la sessione invernale del mercato, a partire dal 5 gennaio su Sky e NOW torna...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE