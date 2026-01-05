Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica

Nuovi contatti tra il Benfica e il Napoli per Lorenzo Lucca. L'attaccante non sta trovando molto spazio con la squadra di Conte e potrebbe lasciare il club in prestito nel corso di questa sessione di calciomercato. Qualora dovesse partire l'ex Udinese, gli azzurri prenderanno comunque un attaccante visto che Lukaku non è ancora al 100%: Raspadori potrebbe essere una possibilità, mentre un'altra ipotesi che non è ancora tramontata è quella di uno scambio tra Lucca e Dovbyk.