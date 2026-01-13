Si avvicina il terzo colpo in casa Fiorentina dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. In chiusura il 29enne Jack Harrison, esterno offensivo del Leeds. Operazione che si chiuderà con un prestito con obbligo di riscatto
La Fiorentina cambia marcia in campionato ma anche sul mercato continua una profonda rivoluzione. Il nuovo modulo scelto da Vanoli richiede degli esterni offensivi e così dopo l'arrivo di Solomon dal Villarreal e quello a centrocampo di Brescianini ecco che si avvicina anche Jack Harrison, attaccante inglese del Leeds. L'esterno d'attacco ha 29 anni e arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore attese novità sulla definizione dell'operazione