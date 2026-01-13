La Fiorentina cambia marcia in campionato ma anche sul mercato continua una profonda rivoluzione. Il nuovo modulo scelto da Vanoli richiede degli esterni offensivi e così dopo l'arrivo di Solomon dal Villarreal e quello a centrocampo di Brescianini ecco che si avvicina anche Jack Harrison, attaccante inglese del Leeds. L'esterno d'attacco ha 29 anni e arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore attese novità sulla definizione dell'operazione