Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato Fiorentina, in arrivo Harrison dal Leeds

Calciomercato

Si avvicina il terzo colpo in casa Fiorentina dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini. In chiusura il 29enne Jack Harrison, esterno offensivo del Leeds. Operazione che si chiuderà con un prestito con obbligo di riscatto

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

La Fiorentina cambia marcia in campionato ma anche sul mercato continua una profonda rivoluzione. Il nuovo modulo scelto da Vanoli richiede degli esterni offensivi e così dopo l'arrivo di Solomon dal Villarreal e quello a centrocampo di Brescianini ecco che si avvicina anche Jack Harrison, attaccante inglese del Leeds. L'esterno d'attacco ha 29 anni e arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore attese novità sulla definizione dell'operazione

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Blitz Atalanta: arriva Raspadori per 25 milioni

Calciomercato

Blitz a sopresa dell'Atalanta che si assicura Giacomo Raspadori. L'attaccante della nazionale, a...

Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Roma, Raspadori non apre ancora. E Malen...

Calciomercato

Come accaduto domenica, nemmeno nella giornata di lunedì è arrivata la risposta ufficiale di...

Inter, prima offerta per Mlacic. E piace Jakirovic

Calciomercato

Prima offerta per Branimir Mlacic, classe 2007 dell'Hajduk Spalato: l'Inter sarebbe intenzionata...

Roma vicina a Robinio Vaz dopo il blitz di Massara

Calciomercato

Dopo il blitz a Parigi di Massara che ha incontrato la famiglia e l'entourage di Robinio Vaz, la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE