Inter-Calhanoglu, nessun incontro con il Galatasaray per il turco. Le news di mercato

Calciomercato

Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di aprire un dialogo. A dispetto delle notizie diffuse dai media turchi non c’è alcun incontro in programma tra i club

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Galatasaray sembra intenzionato a tornare a bussare alla porta dell’Inter per Hakan Calhanoglu, come fatto già la scorsa estate, ma nemmeno in questa sessione i nerazzurri hanno intenzione di aprire. L’Inter non vuole privarsi del proprio centrocampista – al momento fermo per un infortunio al polpaccio rimediato nel finale della partita contro il Napoli e che lo terrà fermo per circa tre settimane – e di conseguenza non pensa ad aprire nemmeno un’ipotesi di dialogo con il Galatasaray. Voci, quelle di un possibile dialogo tra i club, diffuse dai media turchi: i dirigenti del Galatasaray si trovano infatti a Milano per portare avanti delle trattative di mercato, ma non è in programma alcun incontro con l’Inter per parlare di Calhanoglu.

infortunato

L'Inter perde Calhanoglu: quali partite salterà

La "telenovela" estiva Calha-Gala

Come detto, già in estate il Galatasaray si era fatto sotto, e anche in maniera insistente. Una vicenda estiva in cui Calhanoglu sembrava essersi allontanato dall’Inter (complice una polemica a distanza con Lautaro Martinez, dopo il Mondiale per Club) e pareva veramente possibile un suo ritorno in Turchia, ipotesi che veniva avvalorata da un “like” del giocatore a un post sui social del Galatasaray. Poi, la "pace" con capitan Lautaro e tutto tornato alla normalità, con la conferma di Calhanoglu nel cuore del centrocampo nerazzurro. Il centrocampista turco sta vivendo una stagione da protagonista all'Inter con Chivu, ha già realizzato 8 gol e 4 assist tra Serie A e Champions League.

