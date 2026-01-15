Milan, Fofana non apre all'ipotesi Galatasaray

Il centrocampista del Milan al momento non ha intenzione di accettare le lusinghe del Galatasaray che vorrebbe portarlo in Turchia. Il club turco in questi giorni è molto attivo in Italia

C'è un possibile affare di mercato che stenta a decollare. E' quello che potrebbe portare in Turchia Youssouf Fofana, centrocamppista classe '99 del Milan, che al momento rifiuta le avances del Galatasaray. Il club turco è in Italia per inseguire una serie di obiettivoi. Fra questo c'è anche l'ex Monaco che è uno dei titolari nella squadra rossonera di Max Allegri. Per lui fino a questo momento in stagione 17 presenze, quasi tutte da titolare, 1 gol e 1 assist, nell'ultima partita dei rossoneri a Firenze che ha permesso il pareggio in extremis di Nkunku