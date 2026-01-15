Offerte Sky
Juventus-Mateta, nuovi contatti: il Palace lo valuta 40 milioni. Le news di calciomercato

Calciomercato

Contatti anche nella giornata di giovedì tra i bianconeri e l'entourage del francese, valutato circa 40 milioni dal Crystal Palace. Si prevede un'operazione costosa tra cartellino e ingaggio, la Juve riflette se insistere ora o aspettare giugno

CALCIOMERCATO: LE NEWS DI OGGI E LE TRATTATIVE LIVE

La Juve ha messo nel mirino Jean-Philippe Mateta che resta il primo nome per l'attacco. Anche giovedì ci sono stati nuovi contatti con l'entourage del giocatore e continuano le riflessioni in casa bianconera, perché si tratterebbe di un'operazione molto dispendiosa tra ingaggio alto e costo del cartellino, con il Crystal Palace che chiede circa 40 milioni di euro. La Juventus deve decidere se insistere ora per l'acquisto o aspettare poi giugno per l'eventuale affondo. Il francese è agli Eagles dal gennaio 2021 e in questo periodo ha segnato 56 gol in 184 partite, disputando anche tre partite (condite da 2 reti) con la nazionale.

Juve Next Gen, due club di Serie A su Pedro Felipe

Tra i bianconeri si ragiona anche sulle operazioni in uscita. Ci sono, infatti, interessamenti dalla Serie A per Pedro Felipe, difensore 21enne della Next Gen: su di lui Sassuolo e Verona, mentre in B è l'Avellino la pista più calda. La priorità del giocatore, però, è la massima serie.

Approfondimento

Juventus, le ultime news sull'interesse per Mingueza

