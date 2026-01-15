La Juve ha messo nel mirino Jean-Philippe Mateta che resta il primo nome per l'attacco. Anche giovedì ci sono stati nuovi contatti con l'entourage del giocatore e continuano le riflessioni in casa bianconera, perché si tratterebbe di un'operazione molto dispendiosa tra ingaggio alto e costo del cartellino, con il Crystal Palace che chiede circa 40 milioni di euro. La Juventus deve decidere se insistere ora per l'acquisto o aspettare poi giugno per l'eventuale affondo. Il francese è agli Eagles dal gennaio 2021 e in questo periodo ha segnato 56 gol in 184 partite, disputando anche tre partite (condite da 2 reti) con la nazionale.