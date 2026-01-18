Il Napoli cerca di muovere il proprio mercato attraverso un paio di cessioni nel reparto d'attacco. Su Lang c'è l'interesse del Galatasaray mentre per Lucca ci potrebbe essere un ritorno di fiamma del Pisa oltre che il Nottingham Forest. Le eventuali partenze potrebbero aprire scenari anche in entrata con i nomi di En-Nesyri e Sterling che sono sempre fra i preferiti

Il Napoli prova a sbloccare il proprio mercato che essendo a saldo zero dovrà passare per forza da delle cessioni. Sono sempre più vicine infatti le uscite in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per il primo gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con il Nottingham Forest. Il futuro della punta dipenderà dalla sua volontà. Su di lui c’è anche l’interesse del Pisa, con i nerazzurri che corteggiano Lucca per il ritorno in Toscana e continueranno nel pressing anche in queste ore. Lang, invece, si avvicina al Galatasaray. Se entrambe le operazioni dovessero raggiungere il traguardo, il Napoli penserà alle entrate, per sostituire i due giocatori. Da capire quali saranno i piani della società: se stringere per En-Nesyri o Sterling, nomi già usciti da giorni, o andare su altre soluzioni.