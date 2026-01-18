Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, svolta in attacco: Lang al Galatasaray e Lucca via sbloccano il mercato?

Calciomercato

Il Napoli cerca di muovere il proprio mercato attraverso un paio di cessioni nel reparto d'attacco. Su Lang c'è l'interesse del Galatasaray mentre per Lucca ci potrebbe essere un ritorno di fiamma del Pisa oltre che il Nottingham Forest. Le eventuali partenze potrebbero aprire scenari anche in entrata con i nomi di En-Nesyri e Sterling che sono sempre fra i preferiti

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Napoli prova a sbloccare il proprio mercato che essendo a saldo zero dovrà passare per forza da delle cessioni. Sono sempre più vicine infatti le uscite in prestito di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Per il primo gli azzurri hanno trovato un accordo di massima con il Nottingham Forest. Il futuro della punta dipenderà dalla sua volontà. Su di lui c’è anche l’interesse del Pisa, con i nerazzurri che corteggiano Lucca per il ritorno in Toscana e continueranno nel pressing anche in queste ore. Lang, invece, si avvicina al Galatasaray. Se entrambe le operazioni dovessero raggiungere il traguardo, il Napoli penserà alle entrate, per sostituire i due giocatori. Da capire quali saranno i piani della società: se stringere per En-Nesyri o Sterling, nomi già usciti da giorni, o andare su altre soluzioni.

Vedi anche

Infortunio Rrahmani e Politano: le news dal Napoli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Glasner: "Mateta-Juve? Il club fisserà un prezzo"

Calciomercato

L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato la probabile partenza...

Calciomercato, news e trattative LIVE

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Napoli, piace Sterling e c'è interesse su Maldini

Calciomercato

Torna di moda il nome di Raheem Sterling in casa Napoli. Per l’esterno offensivo il calciatore...

Calciomercato, news e trattative del 17 gennaio

blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Juve, avanza Mateta. E può arrivare anche Maldini

Calciomercato

La Juventus insiste per l'attaccante francese: trattativa avanzata con il Crystal Palace e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE