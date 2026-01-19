Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live BLOG

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso

IL TABELLONE 

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Calciomercato: Altre Notizie

Napoli, Lucca e Lang in uscita: mercato sbloccato?

Calciomercato

Il Napoli cerca di muovere il proprio mercato attraverso un paio di cessioni nel reparto...

Glasner: "Mateta-Juve? Il club fisserà un prezzo"

Calciomercato

L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato la probabile partenza...

Calciomercato, news e trattative del 18 gennaio

blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Napoli, piace Sterling e c'è interesse su Maldini

Calciomercato

Torna di moda il nome di Raheem Sterling in casa Napoli. Per l’esterno offensivo il calciatore...

Calciomercato, news e trattative del 17 gennaio

blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE