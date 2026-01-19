Juve e Napoli si sfidano in campo e sul mercato: duello per En-Nesyri (il Fenerbahce pronto a prestare l'attaccante marocchino che vuole andare dove avrà più garanzie di giocare) e Daniel Maldini. Per giugno uno degli obiattivi principali dei bianconeri è Franck Kessié, in scandenza di contratto con l'Al Ahli

La Juventus sarà una delle protagoniste di questi ultimi giorni di mercato. Fra gennaio e giugno sono diverse le operazioni che i bianconeri stanno imbastendo: occhi puntati su attacco e centrocampo con idee chiare su obiettivi e anche alternative

Napoli-Juventus, duello per En-Nesyri (e Maldini)

Il nome caldo in attacco è quello di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino classe ’97, reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal, quest’anno ha segnato 7 gol in 15 gare di campionato turco col Fenerbahçe dove non è più quel punto fermo che è stato negli anni passati. En-Nesyri, che era salito alla ribalta europea conquistando due coppe Uefa con la maglia del Siviglia, piace e tanto anche al Napoli. Un duello di mercato che si incrocia con quello di campo (domenica alle 18 in diretta su Sky e in streaming su NOW). L'attaccante marocchino può partire in prestito, vuole giocare e sceglierà il club che gli possa dare più garanzie. Ricordiamo che la pista En-Nesyri-Juve si era scaldata dopo le difficoltà sul fronte Jean-Philippe Mateta, obiettivo numero uno in attacco. Il Crystal Palace ha respinto la prima offerta bianconera (prestito da 2 milioni di euro con obbligo condizionato a 28), giudicandola insufficiente per privarsi dell’attaccante francese in questa fase della stagione. Gli inglesi ne vogliono 40 di milioni e incondizionati. Juventu e Napoli che hanno un altro obiettivo in comune: Daniel Maldini è un nome che piace sicuramente ai campioni d'Italia, così come ai bianconeri che lo hanno individuato come possibile vice Yildiz.