La dirigenza della Juventus continua a lavorare per regalare un nuovo attaccante a Spalletti. Tra le varie piste vagliate c'è anche quella di un ritorno di Randal Kolo Muani, oggi al Tottenham in prestito dal Psg. I bianconeri non hanno mai smesso di pensare a lui e ci stanno riprovando, consapevoli di tutte le difficoltà del caso. Sono arrivati segnali di una possibile cessione del giocatore, ma gli Spurs sono ora concentrati sull'ultima giornata di Champions per provare a entrare tra le prime 8. In caso di apertura, a quel punto andrebbe ritrovato il feeling con i parigini (proprietari del cartellino) e l'attaccante dopo la frenata della trattativa la scorsa estate. Kolo Muani, infatti, dopo aver fatto sei mesi in prestito alla Juve tra il gennaio e il giugno 2025, è stato a lungo trattato da Comolli per il possibile riscatto e lui sarebbe rimasto volentieri ma, dopo un lungo tira e molla, non si è arrivati all'intesa definitiva con il club francese. Se ci fosse uno spiraglio, sarebbe lui il preferito di Spalletti.