Per i bianconeri torna in auge l'ipotesi Kolo Muani, alla Juve negli ultimi sei mesi della passata stagione e poi trattato a lungo in estate, prima del suo passaggio in prestito al Tottenham. I dettagli
La dirigenza della Juventus continua a lavorare per regalare un nuovo attaccante a Spalletti. Tra le varie piste vagliate c'è anche quella di un ritorno di Randal Kolo Muani, oggi al Tottenham in prestito dal Psg. I bianconeri non hanno mai smesso di pensare a lui e ci stanno riprovando, consapevoli di tutte le difficoltà del caso. Sono arrivati segnali di una possibile cessione del giocatore, ma gli Spurs sono ora concentrati sull'ultima giornata di Champions per provare a entrare tra le prime 8. In caso di apertura, a quel punto andrebbe ritrovato il feeling con i parigini (proprietari del cartellino) e l'attaccante dopo la frenata della trattativa la scorsa estate. Kolo Muani, infatti, dopo aver fatto sei mesi in prestito alla Juve tra il gennaio e il giugno 2025, è stato a lungo trattato da Comolli per il possibile riscatto e lui sarebbe rimasto volentieri ma, dopo un lungo tira e molla, non si è arrivati all'intesa definitiva con il club francese. Se ci fosse uno spiraglio, sarebbe lui il preferito di Spalletti.
I numeri di Kolo Muani
8 gol in 16 partite di campionato più altri due centri nel Mondiale per Club. Questo il bilancio con cui Kolo Muani ha chiuso la sua prima mini esperienza alla Juventus, mentre con la maglia del Tottenham ha faticato tanto dopo aver iniziato la stagione con qualche acciacco: due le reti siglate in Champions (doppietta nel ritorno da ex al Parco dei Principi contro il Psg), nessuna invece nei 930 minuti disputati fin qui in Premier League.