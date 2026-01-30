Il Liverpool vuole mantenere un'onda Oranje sulla fascia destra. Dopo l'infortunio di Jeremie Frimpong, i Reds hanno chiesto informazioni all 'Inter per Denzel Dumfries , alle prese anche lui con un problema alla caviglia che lo tiene lontano dai campi da novembre. Si tratta di un primo sondaggio, l'eventuale trattativa dipenderà dall'entità dell'infortunio di Frimpong e, ovviamente, dalla risposta finale dei nerazzurri, che sulla fascia destra si vogliono cautelare (con in mente anche l'uscita di Luis Henrique) trattando per Diaby, Perisic e Norton-Cuffy.

Frattesi, offerta del Nottingham

Non è solo Dumfries a suscitare l'interesse dei club inglesi: anche Frattesi è finito nel mirino della Premier League. Il Nottingham Forest, infatti, ha formulato un'offerta ufficiale per il centrocampista italiano con la formula del prestito. Si attende solo l'ok finale del giocatore, che nel caso lascerebbe l'Inter dopo due anni e mezzo in nerazzurro.