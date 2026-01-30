Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter, Dumfries piace al Liverpool. Frattesi valuta l'offerta del Nottingham Forest

Calciomercato
©Ansa

Sirene inglesi per due giocatori nerazzurri: nelle ultime ore il Liverpool ha effettuato un primo sondaggio per Dumfries, mentre si attende l'ok di Frattesi per il prestito al Nottingham Forest

INTER, PROSEGUE LA TRATTATIVA PER DIABY

Il Liverpool vuole mantenere un'onda Oranje sulla fascia destra. Dopo l'infortunio di Jeremie Frimpong, i Reds hanno chiesto informazioni all'Inter per Denzel Dumfries, alle prese anche lui con un problema alla caviglia che lo tiene lontano dai campi da novembre. Si tratta di un primo sondaggio, l'eventuale trattativa dipenderà dall'entità dell'infortunio di Frimpong e, ovviamente, dalla risposta finale dei nerazzurri, che sulla fascia destra si vogliono cautelare (con in mente anche l'uscita di Luis Henrique) trattando per Diaby, Perisic e Norton-Cuffy.

Frattesi, offerta del Nottingham

Non è solo Dumfries a suscitare l'interesse dei club inglesi: anche Frattesi è finito nel mirino della Premier League. Il Nottingham Forest, infatti, ha formulato un'offerta ufficiale per il centrocampista italiano con la formula del prestito. Si attende solo l'ok finale del giocatore, che nel caso lascerebbe l'Inter dopo due anni e mezzo in nerazzurro.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Il Milan spinge per avere Mateta subito: le ultime

Calciomercato

Il francese era stato un obiettivo della Juve durante questa finestra di gennaio. Milan e Palace...

Milan-Maignan, attesa la firma sul rinnovo

Calciomercato

Dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane è prevista nelle prossime ore (tra oggi e...

Roma, scatto per Sulemana ma dipende da...Lookman

Calciomercato

La Roma fa sul serio per Sulemana dell'Atalanta ma i bergamaschi devono valutare anche la...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Il West Ham ha chiesto informazioni su Zalewski

Calciomercato

Al club nerazzurro non sono ancora arrivate offerte: l'eventuale proposta dovrà necessariamente...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE