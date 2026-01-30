Il francese era stato un obiettivo della Juve durante questa finestra di gennaio. Milan e Palace hanno trovato l'intesa verbale: da capire se arriverà a giugno o subito a gennaio, in quel caso potrebbe partire Nkunku. Attesa di capire anche se e quando il Palace troverà l'eventuale sostituto

Sorpresa Milan: intesa verbale col Palace per Jean-Philippe Mateta, l'attaccante francese classe 1997 inseguito dalla Juventus nelle scorse settimane di mercato. L'incastro non è semplice e ci sono da capire tanti aspetti: intanto se l'affare si chiuderà a giugno o immediatamente, fermo restando che il Palace dovrà prima trovare l'eventuale sostituto. In caso di trasferimento — anticipato nella giornata di giovedì da Sacha Tavolieri — potrebbe partire a sorpresa Nkunku, autore di cinque gol nella prima parte di stagione.

I dettagli

Il club rossonero ha trovato nella notte l'intesa verbale di massima col club inglese e, ora, cercherà di capire se fare l'operazione per l'estate o subito a gennaio: di fatto, è una mossa nata per anticipare la concorrenza del Nottingham Forest e bloccare già l'attaccante per il futuro. L'operazione ha il marchio prevalentemente del suo Ad Furlani.