Inter-Perisic: c’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso

Diaby no, Perisic forse. L'Inter continua a muoversi alla ricerca di un esterno. Sembra definitivamente naufragata la pista che portava a Diaby dell'Al-Ittihad. Il francese spingeva per la cessione, ma il club arabo non ha accettato le offerte dell'Inter. I nerazzurri hanno prima provato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. In seguito alle richieste dell'Al Ittihad hanno cambiato la formula in prestito con obbligo di riscatto, fissandolo però a 28 milioni, cifra non accettata. A quel punto la dirigenza nerazzurra è tornata su Perisic. C’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso. Da capire se il Psv aprirà a queste condizioni nelle ultime ore di mercato. Nel frattempo il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries dopo l'infortunio di Frimpong: i Reds hanno voluto sapere con certezza quali siano i tempi di recupero dell'olandese per il problema attuale alla caviglia. Al momento non ci sono stati sviluppi per un'eventuale trattativa.