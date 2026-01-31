Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inter-Perisic: c’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso

INTER

Tramontato Diaby, per cui l'Al-Ittihad non ha aperto alla cessione alle condizioni nerazzurre, l'Inter ci riprova per Ivan Perisic. L'operazione può arrivare in prestito oneroso, ma bisogna capire se il Psv Eindhoven accetterà questa formula

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Diaby no, Perisic forse. L'Inter continua a muoversi alla ricerca di un esterno. Sembra definitivamente naufragata la pista che portava a Diaby dell'Al-Ittihad. Il francese spingeva per la cessione, ma il club arabo non ha accettato le offerte dell'Inter. I nerazzurri hanno prima provato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. In seguito alle richieste dell'Al Ittihad hanno cambiato la formula in prestito con obbligo di riscatto, fissandolo però a 28 milioni, cifra non accettata. A quel punto la dirigenza nerazzurra è tornata su Perisic. C’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso. Da capire se il Psv aprirà a queste condizioni nelle ultime ore di mercato. Nel frattempo il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries dopo l'infortunio di Frimpong: i Reds hanno voluto sapere con certezza quali siano i tempi di recupero dell'olandese per il problema attuale alla caviglia. Al momento non ci sono stati sviluppi per un'eventuale trattativa. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Milan-Mateta a un passo: si prova a chiudere a ore

Calciomercato

L'attaccante è a un passo: dopo l'intesa tra Milan e Palace, sulla base di un'offerta da 35...

Inter su Curtis Jones: c'è l'ok del giocatore

Calciomercato

Contatti in corso per il centrocampista inglese classe 2001, che ha già dato l'ok al...

Dumfries piace al Liverpool, il Forest su Frattesi

Calciomercato

Sirene inglesi per due giocatori nerazzurri: nelle ultime ore il Liverpool ha effettuato un primo...

Maignan, agenti in sede: sabato firma il rinnovo?

Calciomercato

Dopo gli accordi raggiunti nelle scorse settimane, nelle prossime ore (massimo entro la giornata...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE