Inter-Perisic: c’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso

Inter-Perisic: c’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito onerosoINTER
Tramontato Diaby, per cui l'Al-Ittihad non ha aperto alla cessione alle condizioni nerazzurre, l'Inter ci riprova per Ivan Perisic. L'operazione può arrivare in prestito oneroso, ma bisogna capire se il Psv Eindhoven accetterà questa formula
Diaby no, Perisic forse. L'Inter continua a muoversi alla ricerca di un esterno. Sembra definitivamente naufragata la pista che portava a Diaby dell'Al-Ittihad. Il francese spingeva per la cessione, ma il club arabo non ha accettato le offerte dell'Inter. I nerazzurri hanno prima provato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. In seguito alle richieste dell'Al Ittihad hanno cambiato la formula in prestito con obbligo di riscatto, fissandolo però a 28 milioni, cifra non accettata. A quel punto la dirigenza nerazzurra è tornata su Perisic. C’è ancora qualche spiraglio, ma solo in prestito oneroso. Da capire se il Psv aprirà a queste condizioni nelle ultime ore di mercato. Nel frattempo il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries dopo l'infortunio di Frimpong: i Reds hanno voluto sapere con certezza quali siano i tempi di recupero dell'olandese per il problema attuale alla caviglia. Al momento non ci sono stati sviluppi per un'eventuale trattativa.