Milan, Maignan rinnova fino al 2031

Maignan rinnova col Milan fino al 30 giugno 2031

Il portiere rossonero - in scadenza di contratto a fine stagione - firma il prolungamento: accordo tra il francese e il club fino al 30 giugno 2031. Il capitano è arrivato in Italia nel 2021, collezionando 188 presenze e conquistando due trofei (scudetto 2022 e Supercoppa italiana 2024)

Mike Maignan e il Milan ancora insieme: ufficiale il rinnovo di contratto del 30enne portiere francese che si lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2031 (l'accordo precedente sarebbe scaduto al termine della stagione. Arrivato nell’estate del 2021, ha collezionato finora 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

Il comunicato del Milan

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".

