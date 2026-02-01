Lunedì 2 febbraio chiude il mercato invernale in Italia così come in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Una giornata da vivere su Sky Sport per restare aggiornati sulle ultime trattative: collegamenti live su Sky Sport 24 in ogni edizione del telegiornale, il liveblog di skysport.it per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato e alle 19 l'ultimo appuntamento con "Calciomercato-L'Originale" in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Ultime ore di calciomercato in Italia. C'è tempo fino a lunedì alle 20 per trattive, colpi e ufficialità.
Le date di chiusura del calciomercato in Europa e nel mondo
Il calciomercato in Italia finirà il 2 febbraio alle ore 20.00. Ma negli altri Paesi? Ecco un quadro dei campionati più importanti:
- Inghilterra: 2 febbraio
- Spagna: 2 febbraio
- Francia: 2 febbraio
- Germania: 2 febbraio
- Olanda: 2 febbraio
- Arabia Saudita: 2 febbraio
- Belgio: 2 febbraio
- Scozia: 2 febbraio
- Galles: 2 febbraio
- Portogallo: 3 febbraio
- Turchia: 6 febbraio
- Grecia: 6 febbraio
- Austria: 6 febbraio
- Emirati Arabi Uniti: 9 febbraio
- Romania: 9 febbraio
- Messico: 10 febbraio
- Repubblica Ceca: 12 febbraio
- Serbia: 13 febbraio
- Slovenia: 15 febbraio
- Svizzera: 16 febbraio
- Croazia: 17 febbraio
- Russia: 19 febbraio
- Polonia: 25 febbraio
- Brasile: 3 marzo
- Argentina: 10 marzo
- Ucraina: 11 marzo
- Stati Uniti: 26 marzo