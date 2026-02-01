Offerte Sky
Chiusura calciomercato invernale in Italia e in Europa: date e orari

Calciomercato

Lunedì 2 febbraio chiude il mercato invernale in Italia così come in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Una giornata da vivere su Sky Sport per restare aggiornati sulle ultime trattative: collegamenti live su Sky Sport 24 in ogni edizione del telegiornale, il liveblog di skysport.it per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato e alle 19 l'ultimo appuntamento con "Calciomercato-L'Originale" in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

CALCIOMERCATO, LE NEWS E TRATTATIVE LIVE

Ultime ore di calciomercato in Italia. C'è tempo fino a lunedì alle 20 per trattive, colpi e ufficialità. Sarà un lunedì da vivere sempre su Sky Sport (in tv o sul telefonino, sul nostro sito o sui nostri social) per restare aggiornati sugli ultimi movimenti della sessione invernale. Lunedì sera ultimo appuntamento con "Calciomercato - L'Originale", dalle 19 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che saranno in compagnia di Beppe Bergomi, Luca Gotti, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e Luca Marchetti. E nel corso di tutta la giornata c'è Sky Sport 24 con collegamenti live in ogni edizione del telegiornale e il liveblog di skysport.it, per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato di Sky Sport.

Le date di chiusura del calciomercato in Europa e nel mondo

Il calciomercato in Italia finirà il 2 febbraio alle ore 20.00. Ma negli altri Paesi? Ecco un quadro dei campionati più importanti:

  • Inghilterra: 2 febbraio
  • Spagna: 2 febbraio
  • Francia: 2 febbraio
  • Germania: 2 febbraio
  • Olanda: 2 febbraio
  • Arabia Saudita: 2 febbraio
  • Belgio: 2 febbraio
  • Scozia: 2 febbraio
  • Galles: 2 febbraio
  • Portogallo: 3 febbraio
  • Turchia: 6 febbraio
  • Grecia: 6 febbraio
  • Austria: 6 febbraio
  • Emirati Arabi Uniti: 9 febbraio
  • Romania: 9 febbraio
  • Messico: 10 febbraio
  • Repubblica Ceca: 12 febbraio
  • Serbia: 13 febbraio
  • Slovenia: 15 febbraio
  • Svizzera: 16 febbraio
  • Croazia: 17 febbraio
  • Russia: 19 febbraio
  • Polonia: 25 febbraio
  • Brasile: 3 marzo
  • Argentina: 10 marzo
  • Ucraina: 11 marzo
  • Stati Uniti: 26 marzo

