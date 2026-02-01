Offerte Sky
Inter-Diaby, cresce la fiducia: come stanno le cose e le news di calciomercato

Calciomercato

Sembrava una trattativa chiusa, ma improvvisamente si potrebbe riaprire la possibilità di vedere presto il 26enne francese all'Inter. È lui il profilo apprezzatissimo per rinforzare la fascia destra della squadra di Chivu. Sul tavolo l'offerta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi di squadra e personali. In giornata il fondo Pif prenderà una decisione definitiva

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI DOMENICA LIVE

Non è ancora finita per Moussa Diaby. Se il trasferimento sembrava ormai sfumato, ora cresce la fiducia dell'Inter per rinforzare la fascia destra, orfana per tanto tempo di Denzel Dumfries. Sul tavolo c'è ora un'offerta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi di squadra e personali (serie, e importanti). Per questo motivo, il fondo Pif, proprietario dell'Al-Ittihad, ha aperto a continuare la trattativa e in giornata prenderà la decisione definitiva. 

Approfondimento

Inter, Frattesi parte se arriva Jones

La trattativa che sembrava sfumata sabato

Nelle ultime ore l'Al-Ittihad non aveva accettato le condizioni proposte dai nerazzurri: inizialmente era stato proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro e, successivamente, i nerazzurri avevano aperto a cambiare il diritto in obbligo di riscatto senza superare i 28 milioni. Il rifiuto da parte dei sauditi ipotizzava quindi un'operazione ormai sfumata, ma nella giornata di oggi (domenica 1 febbraio), le cose potrebbero cambiare nuovamente.



