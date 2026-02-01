Sembrava una trattativa chiusa, ma improvvisamente si potrebbe riaprire la possibilità di vedere presto il 26enne francese all'Inter. È lui il profilo apprezzatissimo per rinforzare la fascia destra della squadra di Chivu. Sul tavolo l'offerta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi di squadra e personali. In giornata il fondo Pif prenderà una decisione definitiva

Non è ancora finita per Moussa Diaby. Se il trasferimento sembrava ormai sfumato, ora cresce la fiducia dell'Inter per rinforzare la fascia destra, orfana per tanto tempo di Denzel Dumfries. Sul tavolo c'è ora un'offerta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinati obiettivi di squadra e personali (serie, e importanti). Per questo motivo, il fondo Pif, proprietario dell'Al-Ittihad, ha aperto a continuare la trattativa e in giornata prenderà la decisione definitiva.



