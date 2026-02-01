Roma-Zaragoza, accordo nella notte con il giocatore: si attende il via libera del BayernCalciomercato
La Roma fa passi avanti per Bryan Zaragoza: nella notte ha raggiunto un accordo con il giocatore, attaccante del Celta Vigo in prestito dal Bayern Monaco, che ora aspetta solo l’ok definitivo tra i club per poter viaggiare e mettersi a disposizione. In mattinata ci sono stati nuovi contatti tra giallorossi e bavaresi per cercare di trovare l’intesa finale sullo spagnolo, considerato una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini. La dirigenza sta lavorando per regalare un ulteriore rinforzo offensivo al tecnico romanista, già soddisfatto dagli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, ma che vuole completare il reparto con un profilo capace di dare imprevedibilità e uno contro uno sugli esterni.
Chi è Bryan Zaragoza
Zaragoza rappresenta una scelta mirata e condivisa: il 24enne spagnolo è un'ala sinistra, ma può giocare anche a destra o come trequartista. Sbocciato nel Granada, arriva al Bayern nell'estate 2023. 7 presenze e un anno dopo, il club lo manda in prestito all'Osasuna per una stagione poi al Celta Vigo. Per lui 26 presenze, 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni nel 2025/26, inclusa una rete in Europa League contro il Bologna. Le richieste del Bayern Monaco restano elevate, ma la Roma sta provando a rendere l'operazione più sostenibile, lavorando su formula e condizioni che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è arrivare a un accordo definitivo nelle prossime ore.