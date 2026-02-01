La Roma fa passi avanti per Bryan Zaragoza: nella notte ha raggiunto un accordo con il giocatore, attaccante del Celta Vigo in prestito dal Bayern Monaco, che ora aspetta solo l’ok definitivo tra i club per poter viaggiare e mettersi a disposizione. In mattinata ci sono stati nuovi contatti tra giallorossi e bavaresi per cercare di trovare l’intesa finale sullo spagnolo, considerato una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini. La dirigenza sta lavorando per regalare un ulteriore rinforzo offensivo al tecnico romanista, già soddisfatto dagli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, ma che vuole completare il reparto con un profilo capace di dare imprevedibilità e uno contro uno sugli esterni.