Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma-Zaragoza, accordo nella notte con il giocatore: si attende il via libera del Bayern

Calciomercato
©IPA/Fotogramma

La Roma ha raggiunto un accordo nella notte con Bryan Zaragoza, attaccante del Celta Vigo in prestito dal Bayern Monaco. Dopo l'ok del giocatore, ora si attende il via libera del club tedesco per chiudere nelle prossime ore

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI DOMENICA LIVE

La Roma fa passi avanti per Bryan Zaragoza: nella notte ha raggiunto un accordo con il giocatore, attaccante del Celta Vigo in prestito dal Bayern Monaco, che ora aspetta solo l’ok definitivo tra i club per poter viaggiare e mettersi a disposizione. In mattinata ci sono stati nuovi contatti tra giallorossi e bavaresi per cercare di trovare l’intesa finale sullo spagnolo, considerato una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini. La dirigenza sta lavorando per regalare un ulteriore rinforzo offensivo al tecnico romanista, già soddisfatto dagli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, ma che vuole completare il reparto con un profilo capace di dare imprevedibilità e uno contro uno sugli esterni.

Chi è Bryan Zaragoza

Zaragoza rappresenta una scelta mirata e condivisa: il 24enne spagnolo è un'ala sinistra, ma può giocare anche a destra o come trequartista. Sbocciato nel Granada, arriva al Bayern nell'estate 2023. 7 presenze e un anno dopo, il club lo manda in prestito all'Osasuna per una stagione poi al Celta Vigo. Per lui 26 presenze, 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni nel 2025/26, inclusa una rete in Europa League contro il Bologna. Le richieste del Bayern Monaco restano elevate, ma la Roma sta provando a rendere l'operazione più sostenibile, lavorando su formula e condizioni che possano soddisfare tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è arrivare a un accordo definitivo nelle prossime ore

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Roma, accordo con Zaragoza: si attende ok Bayern

Calciomercato

La Roma ha raggiunto un accordo nella notte con Bryan Zaragoza, attaccante del Celta Vigo in...

Inter-Diaby, cresce la fiducia: la situazione

Calciomercato

Sembrava una trattativa chiusa, ma improvvisamente si potrebbe riaprire la possibilità di vedere...

Calciomercato, le news di oggi in diretta

live BLOG

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di...

Milan, Maignan rinnova fino al 2031

Calciomercato

Il portiere rossonero - in scadenza di contratto a fine stagione - firma il prolungamento:...

Inter-Perisic, uno spiraglio in prestito oneroso

INTER

Tramontato Diaby, per cui l'Al-Ittihad non ha aperto alla cessione alle condizioni nerazzurre,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE