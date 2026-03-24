Nove anni dopo la storia d'amore tra Mohamed Salah e il Liverpool avrà il suo epilogo. Con un video condiviso sui propri canali social, l'attaccante (che a giugno compirà 34 anni) ha annunciato l'addio al termine di questa stagione. "Sfortunatamente quel giorno è arrivato, lascerò il Liverpool a fine stagione - ha detto l'egiziano mentre scorrevano una carrellata di gol ed emozioni in maglia Reds -. Voglio iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città e questi tifosi potessero entrare profondamente dentro di me. Il Liverpool non è solo un club di calcio: è passione, storia, spirito, non si può spiegare a parole a chi non ne fa parte. Abbiamo celebrato vittorie, vinto i trofei più importanti e combattuto insieme. Voglio ringraziare chiunque abbia fatto parte di questo club, soprattutto i compagni di squadra, passati e presenti, e i tifosi, per il loro sostegno nei momenti migliori e per essermi stati vicini in quelli più difficili, è qualcosa che non dimenticherò mai. Lasciare non è facile, mi avete regalato gli anni più belli della mia vita. Sarò sempre uno di voi, questo club sarà sempre casa mia per me e la mia famiglia. Grazie a voi non camminerò mai da solo".