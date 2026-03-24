Ufficiale la separazione al termine della stagione tra Salah e il Liverpool. "Mi avete dato gli anni più belli della mia vita, questa sarà sempre casa mia" ha detto l'egiziano nel video-annuncio dell'addio
Nove anni dopo la storia d'amore tra Mohamed Salah e il Liverpool avrà il suo epilogo. Con un video condiviso sui propri canali social, l'attaccante (che a giugno compirà 34 anni) ha annunciato l'addio al termine di questa stagione. "Sfortunatamente quel giorno è arrivato, lascerò il Liverpool a fine stagione - ha detto l'egiziano mentre scorrevano una carrellata di gol ed emozioni in maglia Reds -. Voglio iniziare dicendo che non avrei mai immaginato quanto questo club, questa città e questi tifosi potessero entrare profondamente dentro di me. Il Liverpool non è solo un club di calcio: è passione, storia, spirito, non si può spiegare a parole a chi non ne fa parte. Abbiamo celebrato vittorie, vinto i trofei più importanti e combattuto insieme. Voglio ringraziare chiunque abbia fatto parte di questo club, soprattutto i compagni di squadra, passati e presenti, e i tifosi, per il loro sostegno nei momenti migliori e per essermi stati vicini in quelli più difficili, è qualcosa che non dimenticherò mai. Lasciare non è facile, mi avete regalato gli anni più belli della mia vita. Sarò sempre uno di voi, questo club sarà sempre casa mia per me e la mia famiglia. Grazie a voi non camminerò mai da solo".
L'annuncio del Liverpool e i suoi numeri in maglia Reds
Dopo l'annuncio di Salah, anche il Liverpool ha comunicato la risoluzione del contratto anticipata con l'egiziano, che sarebbe dovuto scadere a giugno 2027: "L'attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che gli permetterà di chiudere un capitolo straordinario di nove anni ad Anfield - si legge nella nota ufficiale -. Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile, per garantire trasparenza sul suo futuro, in segno di rispetto e gratitudine nei loro confronti. Acquistato dalla Roma nell'estate del 2017, il numero 11 si è affermato come uno dei più grandi giocatori nella storia del Liverpool, contribuendo alla conquista di Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa UEFA, una FA Cup, due Coppe di Lega e un Community Shield. Con 255 gol in 435 presenze fin qui, l'egiziano si posiziona al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre dei Reds, avendo vinto la Scarpa d'Oro della Premier League per ben quattro volte, oltre a numerosi riconoscimenti personali". Salah è concentrato nel finire nel miglior modo possibile la stagione con il Liverpool, conclude il comunicato, pertanto "il momento di celebrare appieno la sua eredità e i suoi successi arriverà più avanti nel corso dell'anno, quando dirà addio ad Anfield".