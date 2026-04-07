Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero

È notizia recentissima l'addio, confermato, del portoghese stella del City di Guardiola. Nove anni a Manchester, sei Premier, una Champions con annesso triplete, ma anche un contratto in scadenza a giugno 2026 che non verrà rinnovato. Dopo la vittoria per 4-0 in FA Cup contro il Liverpool, il vice di Pep — Pepijn Lijnders — ha infatti confermato la sua partenza: "Ogni bella storia arriva alla sua fine. Sarà impossibile rimpiazzarlo, Bernardo è unico".

Ecco, e proprio perché stiamo parlando di un giocatore unico e ancora relativamente giovane (classe 1994, 32 anni da compiere) per lui si preannuncia un'asta di mercato, viste le tante squadre logicamente interessate. Altro aspetto fondamentale: conquistare o meno la qualificazione in Champions sarà decisivo, perché in quel caso il club bianconero avrebbe più appeal internazionale e anche una forza economica diversa nel fare un'offerta ai giocatori.