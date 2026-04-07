Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero

Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zeroil punto
Introduzione
Tra le squadre italiane è sicuramente la Juve quella che si sta muovendo di più sul mercato, chiedendo informazioni, creando contatti e cercando soprattutto di capire le situazioni legate ad alcuni giocatori in scadenza di contratto. Tre su tutti: Bernardo Silva del City, Leon Goretzka del Bayern (per entrambi l'addio a zero è già stato confermato) e Senesi del Bournemouth per la difesa.
Aperto anche un capitolo porta (Alisson del Liverpool) e attacco, tra il rinnovo di Vlahovic, un possibile ritorno di Kolo Muani e un sondaggio per l'ex Liverpool Darwin Nuñez, oggi in campo (ma più che altro in panchina) nell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Insomma, società e Spalletti sono al lavoro per rinforzare ancora di più la squadra dalla porta all'attacco, senza saltare neanche un reparto
Quello che devi sapere
Il sogno Bernardo Silva
È notizia recentissima l'addio, confermato, del portoghese stella del City di Guardiola. Nove anni a Manchester, sei Premier, una Champions con annesso triplete, ma anche un contratto in scadenza a giugno 2026 che non verrà rinnovato. Dopo la vittoria per 4-0 in FA Cup contro il Liverpool, il vice di Pep — Pepijn Lijnders — ha infatti confermato la sua partenza: "Ogni bella storia arriva alla sua fine. Sarà impossibile rimpiazzarlo, Bernardo è unico".
Ecco, e proprio perché stiamo parlando di un giocatore unico e ancora relativamente giovane (classe 1994, 32 anni da compiere) per lui si preannuncia un'asta di mercato, viste le tante squadre logicamente interessate. Altro aspetto fondamentale: conquistare o meno la qualificazione in Champions sarà decisivo, perché in quel caso il club bianconero avrebbe più appeal internazionale e anche una forza economica diversa nel fare un'offerta ai giocatori.
Anche Goretzka lascerà il Bayern a zero
Copia-incolla di quanto appena detto per Bernardo Silva. Già a gennaio scorso il Bayern aveva pubblicato un comunicato che confermava il suo addio a fine contatto al termine della stagione, dopo otto anni in Baviera dove — sostanzialmente — ha vinto di tutto (come Bernardo sei campionati più una Champions con annesso triplete). Lo conosciamo bene: centrocampista potente e tecnico del Bayern Monaco. Anche in questo caso va ribadito lo stesso concetto: sia lui che Bernardo sono giocatori abituati a giocare la Champions League ed ecco perché sarà fondamentale staccare il pass quarto posto anche in ottica mercato.
Per la difesa piace Marcos Senesi del Bournemouth
Altro giocatore in scadenza nel 2026, attualmente il quinto più prezioso tra quelli con ancora pochi mesi di contratto (la sua valutazione Transfermarkt è di 22 milioni di euro). I bianconeri vorrebbero puntare su di lui per rinforzare la difesa. Classe 1997, argentino, gioca in Premier dal 2022 dopo tre anni in Olanda al Feyenoord. Tre presenze anche con la nazionale di Scaloni, riconquistata di recente con novanta minuti nell'amichevole dell'ultima sosta nazionali contro la Mauritania.
Ciao Darwin
Capitolo attacco: nei giorni scorsi la Juventus ha fatto un sondaggio per l'ex Liverpool Darwin Nuñez, attualmente nell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Lui non è in scadenza di contratto (2028) e il club arabo lo aveva pagato ben 53 milioni nell'estate scorsa; ma la sua prima stagione è stata costellata di luci e ombre. Numeri alla mano: appena sedici partite giocate (quattordici da titolare) sulle ventisette giornate di campionato, con soli sei gol di bottino.
La situazione Vlahovic e il possibile ritorno di Kolo Muani
Certo, in casa Juve c'è anche il tema Dusan Vlahovic, anche lui in scadenza a giugno 2026. La società sta parlando col giocatore, ma il rinnovo non è ancora arrivato. In questo senso, la trattativa entrerà nel vivo dal punto di vista economico nei prossimi giorni, ma un altro attaccante la Juventus vorrebbe comunque trovarlo. Che sia Darwin Nuñez — come detto — o un possibile ritorno di Kolo Muani che sta attraversando, un po' come tutti da quelle parti, una stagione complicata col Tottenham. Appena cinque gol in trentaquattro gettoni e lo spauracchio retrocessione che De Zerbi proverà a evitare. Come era accaduto con la Juve (dieci gol in sei mesi), Kolo Muani è agli spurs in prestito dal Psg, con cui ha un contratto ancora lungo che scade nel 2028.
La porta tra Di Gregorio e Alisson del Liverpool
Poi c'è il discorso portiere, al di là che Di Gregorio sia reduce da un rigore parato al Genoa nell'ultimo turno di campionato. La Juve sta comunque cercando un portiere diverso e sta provando a capire la situazione di Alisson del Liverpool (e non solo). Il brasiliano, 33 anni, comprato dai reds via Roma per 72,5 milioni nel 2018, è stato uno dei pilastri del Liverpool di Klopp che ha vinto e incantato, ma è anche vero che il Liverpool ha puntato sul futuro comprando il portiere georgiano classe 2000 Giorgi Mamardashvili dal Valencia per 30 milioni. In questa prima stagione di convivenza il titolare è stato Alisson, ma per il futuro chissà. E la Juve attende.