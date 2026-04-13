Le parole dell'amministratore delegato Damien Comolli, a margine dell'allenamento aperto di Juventus One, la squadra paralimpica bianconera: "La Juventus è in trattativa per molti giocatori e i giocatori con cui stiamo parlando non stanno dicendo 'mi interessa la Juventus solo se è in Champions League'. Il rinnovo di Vlahovic? Ne parleremo a fine stagione"

La Juventus promette un calciomercato estivo ambizioso. A dirlo è stato l'amministratore delegato Damien Comolli, a margine dell'allenamento aperto di Juventus One, la squadra paralimpica bianconera: "Penso che il nostro mercato sarà comunque ambizioso. Non so dove finiremo, stai parlando del quarto posto ma potremmo anche fare meglio. La classifica di Serie A è corta, siamo molto ambiziosi per le ultime partite. Quello che sappiamo è che la Juventus è in trattativa per molti giocatori e i giocatori con cui stiamo parlando non stanno dicendo 'mi interessa la Juventus solo se è in Champions League. Questi giocatori sono interessati a venire alla Juventus senza sapere se l’anno prossimo saremo in Champions League. Dal punto di vista finanziario ovviamente è molto meglio essere in Champions League che in Europa League. Dal punto di vista delle ambizioni non importa in quale competizione europea giocheremo l’anno prossimo, costruiremo la squadra in maniera ambiziosa per avere successo per il futuro".