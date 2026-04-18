Dalle parole rivolte all'agenzia spagnola Efe l'esterno sinistro del Villarreal Ivan Pedraza ha confermato il suo addio alla squadra spagnola dopo oltre 230 partite in carriera. " Sono qui da molti anni e sono orgoglioso di quello che ho fatto. Fino all'ultimo farò del mio meglio e sarò un professionista". Il difensore ha un accordo con la Lazio dal prossimo giugno confermato dal ds laziale Angelo Fabiani

Alfonso Pedraza si prepara all'addio dal Villarreal come confermato in un'intervista rilasciata all'agenzia spagnola EFE. Il terzino spagnolo, classe 1996, infatti, si unirà alla Lazio a partire da luglio prossimo dopo aver firmato un pre-contratto lo scorso gennaio. "Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo ho chiaro che fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista” ha proseguito il laterale spagnolo che ha giocato ben 231 partite con la maglia del Villarreal. La conferma definitivaera arrivata anche dal ds Angelo Fabiani, che a febbraio aveva annunciato: "C'è l'accordo chiuso con tanto di contratto firmato di Pedraza, che quindi a luglio vestirà la maglia della Lazio".