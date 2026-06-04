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Fiorentina e Napoli su Della Rovere del Bayern Monaco: le news di calciomercato

Calciomercato
©Getty

Il trequartista 19enne è seguito soprattutto dai viola, ma anche i campani lo hanno messo nel mirino. Il giovane italiano è cresciuto nella Cremonese, per poi passare nella seconda squadra del Bayern Monaco nel 2024

L'INTERVISTA ESCLUSIVA A DELLA ROVERE SU SKY SPORT INSIDER

Duello di mercato tra Fiorentina e Napoli per aggiudicarsi un giovane talento italiano: Guido Della Rovere, classe 2007 della seconda squadra del Bayern Monaco. I viola lo seguono da tanto tempo e sono davanti nella corsa al centrocampista, ma anche il Napoli lo ha messo nel mirino.

Chi è Guido Della Rovere

Nato a Cremona il 4 giugno 2007 da padre italiano e madre lituana, trequartista mancino alto 1 metro e 87 centimetri, sta scalando le Nazionali giovanili con l’Italia, arrivando fino all’Under 19. Cresciuto nella Cremonese, nel 2024 debutta in prima squadra a 16 anni nell’ultima giornata di Serie B contro il Cittadella. Attira l’interesse della Juventus e dell’Ajax, ma alla fine è il Bayern Monaco a metterlo sotto contratto in estate. Gioca nel Bayern II, la seconda squadra dei bavaresi iscritta alla quarta divisione tedesca: 4 gol e 10 assist in 24 partite nella stagione appena conclusa. Il 6 gennaio 2026 esordisce con la prima squadra in amichevole contro il Salisburgo.

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