È fatta per il trasferimento di El Bilal Touré al Parma . Il club emiliano ha trovato l'accordo con l' Atalanta per il prestito oneroso con diritto di riscatto del classe 2001, che diventa obbligo in caso di salvezza o al raggiungimento di un determinato numero di presenze . La Dea manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita . Il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di giovedì 6 luglio .

I numeri di El Bilal Touré

Nella stagione 2025/26, El Bilal Touré ha giocato in prestito al Besiktas, con cui ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni, con 7 gol e 5 assist. Tornato a Bergamo, ora il classe 2001 è pronto a ripartire dal Parma di Carlos Cuesta.