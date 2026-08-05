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Parma, fatta per El Bilal Touré dall'Atalanta: tutti i dettagli del trasferimento

Calciomercato

Il Parma ha trovato l'accordo con l'Atalanta per l'acquisto di El Bilal Touré. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza o al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il club nerazzurro, inoltre, mantiene una percentuale sulla futura rivendita

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È fatta per il trasferimento di El Bilal Touré al Parma. Il club emiliano ha trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito oneroso con diritto di riscatto del classe 2001, che diventa obbligo in caso di salvezza o al raggiungimento di un determinato numero di presenze. La Dea manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di giovedì 6 luglio.

I numeri di El Bilal Touré

Nella stagione 2025/26, El Bilal Touré ha giocato in prestito al Besiktas, con cui ha collezionato 26 presenze tra tutte le competizioni, con 7 gol e 5 assist. Tornato a Bergamo, ora il classe 2001 è pronto a ripartire dal Parma di Carlos Cuesta.

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