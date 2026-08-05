Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il Psg avanza per Suzuki: resiste l'ipotesi del successivo prestito alla Juventus

Calciomercato

I francesi avanzano per il portiere giapponese: contatti continui con il Parma per trovare l'intesa finale. Resiste lo scenario che vedrebbe poi una successiva cessione in prestito di Suzuki alla Juventus, legata però al futuro di Chevalier

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Il Psg è sempre più vicino a Zion Suzuki. I contatti tra il club francese e il Parma sono continui, con le parti alla ricerca dell'intesa finale. Superata, di fatto, la concorrenza della Juventus ma non è da escludere lo scenario emerso negli ultimi giorni che vedrebbe una cessione in prestito da parte dei francesi del portiere giapponese proprio ai bianconeri. 

Lo scenario che riguarda la Juventus

Un’ipotesi che la Juve sta prendendo in considerazione e che potrebbe essere collegata anche alle possibili evoluzioni sul futuro di Chevalier. Molto dipenderà dalle scelte del Psg sul proprio reparto portieri. Qualora decidessero di trattenere Chevalier, c'è la possibilità che i francesi decidano di permettere a Suzuki di giocare con continuità cedendolo in prestito. In caso contrario, il giapponese rimarrebbe con i parigini. 

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Slitta il rientro di Lukaku in accordo con il club

napoli

Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la...

Juventus-Zirkzee, lo United apre al prestito

Calciomercato

La Juventus continua a monitorare per l'attacco il profilo di Joshua Zirkzee. I bianconeri stanno...

Fiorentina-Mastantuono, accordo in definizione

Calciomercato

Ci siamo: Franco Mastantuono sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Le parti hanno...

Roma, ai dettagli l'arrivo di Molina: le cifre

Calciomercato

La Roma sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid...

Como, Couto è arrivato in Italia: ora le visite

Calciomercato

Il Como è pronto ad accogliere Yan Couto. Il giocatore è atterrato all'aeroporto di Milano per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE