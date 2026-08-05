Il Psg è sempre più vicino a Zion Suzuki. I contatti tra il club francese e il Parma sono continui, con le parti alla ricerca dell'intesa finale. Superata, di fatto, la concorrenza della Juventus ma non è da escludere lo scenario emerso negli ultimi giorni che vedrebbe una cessione in prestito da parte dei francesi del portiere giapponese proprio ai bianconeri.