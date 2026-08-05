I francesi avanzano per il portiere giapponese: contatti continui con il Parma per trovare l'intesa finale. Resiste lo scenario che vedrebbe poi una successiva cessione in prestito di Suzuki alla Juventus, legata però al futuro di Chevalier
Il Psg è sempre più vicino a Zion Suzuki. I contatti tra il club francese e il Parma sono continui, con le parti alla ricerca dell'intesa finale. Superata, di fatto, la concorrenza della Juventus ma non è da escludere lo scenario emerso negli ultimi giorni che vedrebbe una cessione in prestito da parte dei francesi del portiere giapponese proprio ai bianconeri.
Lo scenario che riguarda la Juventus
Un’ipotesi che la Juve sta prendendo in considerazione e che potrebbe essere collegata anche alle possibili evoluzioni sul futuro di Chevalier. Molto dipenderà dalle scelte del Psg sul proprio reparto portieri. Qualora decidessero di trattenere Chevalier, c'è la possibilità che i francesi decidano di permettere a Suzuki di giocare con continuità cedendolo in prestito. In caso contrario, il giapponese rimarrebbe con i parigini.