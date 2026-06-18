Il club bianconero vuole rinforzare la propria difesa: proseguono i contatti con il Bologna per Lucumí, anche se resta distanza tra domanda e offerta. Intanto prende quota anche l'ipotesi Muharemovic: i bianconeri lo pagherebbero la metà perché hanno il 50% sulla futura rivendita del giocatore, oggi al Sassuolo

IN PORTA POSSIBILE INTRECCIO CON IL NAPOLI