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Juventus, ancora contatti per Lucumí. E c'è l'idea Muharemovic. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il club bianconero vuole rinforzare la propria difesa: proseguono i contatti con il Bologna per Lucumí, anche se resta distanza tra domanda e offerta. Intanto prende quota anche l'ipotesi Muharemovic: i bianconeri lo pagherebbero la metà perché hanno il 50% sulla futura rivendita del giocatore, oggi al Sassuolo

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La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e valuta più soluzioni in vista della nuova stagione. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c'è quello di Jhon Lucumí, per il quale sono andati avanti i contatti diretti con il Bologna nelle ultime ore. Rimane però ancora distanza tra le parti sulla valutazione del difensore. Il club bianconero si spinge fino a 15-18 milioni di euro, mentre i rossoblù continuano a chiedere una cifra vicina ai 28 della clausola rescissoria.  

Muharemovic l'alternativa

Il club bianconero però valuta anche alternative. Il nome circolato nelle ultime ore è quello di Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo, con un passato alla Next Gen, continua a essere seguito con attenzione per via del 50% che la Juve ha sulla sua futura rivendita. Un dettaglio non da poco che potrebbe consentire alla Juventus di riportare il difensore a Torino a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di altre squadre. 

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