La Juventus continua a considerare Guglielmo Vicario come una delle prime scelte per la porta del futuro. La cifra chiesta dell'Aston Villa per liberare il Dibu Martinez è infatti considerata troppo alta (10 milioni più bonus) e dunque l'argentino si allontana. Il portiere del Tottenham resta il profilo preferito dai bianconeri, che monitorano la situazione in attesa di capire quali margini possano aprirsi sul mercato. Su Vicario c'è anche il Napoli che osserva con interesse l'evolversi dello scenario, ma il club azzurro è prima chiamato a definire il futuro dei propri portieri e a valutare eventuali uscite prima di poter affondare il colpo.