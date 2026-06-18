Juventus, Vicario resta avanti: il Napoli osserva. Meret possibile alternativa in portaCalciomercato
Guglielmo Vicario resta uno degli obiettivi principali della Juventus per la porta. Il Napoli continua a seguire la situazione interessato ma prima deve definire la questione portieri. Se le richieste del Tottenham dovessero essere considerate troppo alte dai bianconeri, l'alternativa potrebbe diventare Alex Meret, portiere proprio del Napoli, che Spalletti conosce bene
La Juventus continua a considerare Guglielmo Vicario come una delle prime scelte per la porta del futuro. La cifra chiesta dell'Aston Villa per liberare il Dibu Martinez è infatti considerata troppo alta (10 milioni più bonus) e dunque l'argentino si allontana. Il portiere del Tottenham resta il profilo preferito dai bianconeri, che monitorano la situazione in attesa di capire quali margini possano aprirsi sul mercato. Su Vicario c'è anche il Napoli che osserva con interesse l'evolversi dello scenario, ma il club azzurro è prima chiamato a definire il futuro dei propri portieri e a valutare eventuali uscite prima di poter affondare il colpo.
Un possibile effetto domino tra Vicario e Meret
E proprio con il Napoli potrebbe aprirsi un vero effetto domino per quanto riguarda la situazione in porta. Qualora la Juventus dovesse ritenere troppo elevata la valutazione fatta dal Tottenham per Vicario, potrebbe decidere di virare su altre soluzioni. Tra queste c'è Alex Meret, profilo particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Napoli nella stagione dello scudetto. Al momento non ci sono stati contatti tra i due club, ma se la Juve decidesse di andare su Meret, il Napoli avrebbe la strada spianata per Vicario.