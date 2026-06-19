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Nico Paz, attesi nuovi contatti Como-Real Madrid: le news di calciomercato

Calciomercato

Il Como avrà un nuovo incontro con il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. La squadra italiana punta sulla volontà del giocatore e spera di trovare un accordo, mentre gli spagnoli vorrebbero esercitare il diritto di recompra per poi rivenderlo

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Nico Paz è stata la grande sorpresa del Como di Fabregas nel corso delle ultime due stagioni. Il futuro del fantasista argentino, però, è tutt'altro che sicuro. Per questo la prossima settimana è previsto un nuovo contatto tra il club italiano e il Real Madrid per parlare del classe 2004. I Blancos vogliono esercitare la recompra, che scadrà il 30 giugno, per poi provare a rivenderlo. Il Como, invece, punta sulla volontà del giocatore, che vuole restare in Serie A, e spera quindi di trovare un accordo.

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I numeri di Nico Paz

Dal suo arrivo in Italia, Nico Paz ha collezionato 75 presenze in tra Serie A e Coppa Italia, con 19 gol e 17 assist. Numeri importantissimi, che lo hanno reso uno dei talenti più brillanti del campionato italiano, tanto da aver vinto il premio di miglior Under 23 della Serie A nella stagione 2024/25 e di miglior centrocampista in quella 2025/26

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