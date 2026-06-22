L'attaccante - al termine di Argentina-Austria - non ha nascosto la sua volontà di lasciare i Colchoneros: "Ho parlato con il club e credo che la soluzione migliore per tutti sia un trasferimento per realizzare il mio sogno". E ora?

Julian Alvarez non si nasconde più: vuole lasciare l'Atletico Madrid. Parlando a Espn nel post partita Argentina-Austria, l'attaccanto ha ammesso che un trasferimento possa essere la soluzione migliore per tutti. "Non credo che sia il momento sbagliato per parlarne, ma non posso nemmeno nascondermi - ha spiegato -. La verità è che cerco di essere una persona onesta e ho parlato con le persone del club. Credo che un trasferimento sia la soluzione migliore per tutti e voglio realizzare il mio sogno".