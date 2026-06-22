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Alvarez chiede la cessione all'Atletico Madrid: "Una soluzione buona per tutti"

Calciomercato

L'attaccante - al termine di Argentina-Austria - non ha nascosto la sua volontà di lasciare i Colchoneros: "Ho parlato con il club e credo che la soluzione migliore per tutti sia un trasferimento per realizzare il mio sogno". E ora?

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Julian Alvarez non si nasconde più: vuole lasciare l'Atletico Madrid. Parlando a Espn nel post partita Argentina-Austria, l'attaccanto ha ammesso che un trasferimento possa essere la soluzione migliore per tutti. "Non credo che sia il momento sbagliato per parlarne, ma non posso nemmeno nascondermi - ha spiegato -. La verità è che cerco di essere una persona onesta e ho parlato con le persone del club. Credo che un trasferimento sia la soluzione migliore per tutti e voglio realizzare il mio sogno".

Barcellona o Real Madrid?

L'argentino non ha fatto sapere quale sia la squadra dei suoi sogni ma - fino a questo momento - sono state Barcellona e Real Madrid le due squadre a muoversi per lui presentando offerte ufficiali all'Atletico. Per Florentino Perez è stato il colpo da 150 milioni promesso in campagna elettorale, ma i Colchoneros hanno rispedito entrambe le proposte al mittente con tanto di ironia sui social. Adesso, però, le parole di Alvarez sono realtà.

Approfondimento

Perché il Real Madrid voleva proprio Alvarez

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