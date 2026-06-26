Il Como sta preparando in queste ore un'offerta per riportare Nico Paz in Italia (dopo che il Real Madrid eserciterà la recompra). Intanto, in attesa di capire quale sarà il suo futuro tra Como, Real Madrid e Inter, il giocatore svela con una storia Instagram sul suo profilo un indizio di mercato. Una foto, mentre è in viaggio con la Nazionale argentina, mentre indossa il cappellino della squadra di Fabregas

Il Como ci prova per Nico Paz. Il club sta preparando in queste ore un'offerta da presentare al Real Madrid da 60 milioni di euro per riportare l'argentino in Italia. Dopo un confronto tra proprietà e dirigenti per decidere se fare un investimento così importante (anche in ottica Fair Play finanziario), la società lombarda è al lavoro con i Blancos per mantenere la prelazione concessagli – in scadenza il prossimo martedì 30 giugno – per comprare il giocatore e accontentare la sua volontà di giocare un altro anno per Fabregas. Anche lo stesso ragazzo si è esposto sui social, con una storia Instagram dove si vede in viaggio con l’Argentina (che giocherà contro la Giordania domenica 28 alle ore 4 italiane) mentre indossa il cappellino del Como .

Il Real Madrid eserciterà il diritto di recompra per l’argentino ma è disposto a venderlo a titolo definitivo al Como per 60 milioni di euro (inserendo un’ulteriore recompra da 80, valida solo nella prossima finestra di mercato estiva ). Una prelazione, che il club lombardo non vuole farsi scappare. Per questo motivo sta preparando in queste ore un’offerta ufficiale ai Blancos, anche per non permettere ad altri club di entrare in corsa per Nico Paz.

La strategia dell'Inter per Nico Paz

Dopo l’'ncontro Real Madrid-Como per il giocatore, i nerazzurri provano a inserirsi nella trattativa. La dirigenza è già al lavoro con il club spagnolo, che chiede 70 milioni di euro alle altre società (il Como ha un diritto di prelazione a 60 che vuole sfruttare a suo vantaggio). L’Inter, quindi, attende e – in caso di mancato affondo della squadra di Fabregas - proverà a trattare con i Blancos per il cartellino, dopo che Oaktree ha individuato in Nico Paz l’investimento giusto da fare, anche con uno sforzo extra visto il gradimento nei confronti del ragazzo e gli ottimi rapporti tra Javier Zanetti e la famiglia del giocatore.