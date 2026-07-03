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Fiorentina-Koleosho: c'è l'offerta di calciomercato al Burnley

Calciomercato

Il club viola ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley di 11 milioni di euro per Luca Koleosho, esterno italiano individuato da tempo come primo obiettivo per rinforzare le corsie offensive. È attesa la risposta del club inglese, con fiducia da parte della Fiorentina sulla buona riuscita dell'operazione. Nel frattempo c'è stato anche un incontro con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt

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La Fiorentina prova ad affondare il colpo per Luca Koleosho. Il club viola ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley di 11 milioni di euro per l'italiano, che è la priorità per rinforzare gli esterni in vista della prossima stagione. Adesso la palla passa al club inglese, chiamato a valutare la proposta arrivata da Firenze. In casa viola filtra comunque ottimismo e c'è fiducia che la risposta possa essere positiva, con la trattativa che potrebbe così entrare nella fase decisiva.

Incontro col Sassuolo per Thorstvedt

Parallelamente, la Fiorentina continua a muoversi anche per il centrocampo. Nel corso della giornata c'è stato un incontro con il Sassuolo per parlare di Kristian Thorstvedt, centrocampista classe 1999 che Fabio Grosso ha allenato nella scorsa stagione. 

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