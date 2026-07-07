Per la porta il primo obiettivo in casa Juventus resta il Dibu Martinez. Dopo i contatti nella giornata di martedì 7 luglio, l'Ad Carnevali e il neo Chief Football Officer Massara incontreranno l'agente del giocatore domani 8 luglio, per capire quali saranno i costi dell'investimento e per poi per trovare l'intesa definitiva con l'Aston Villa. Vicario resta l'alternativa, in caso di mancato affondo per l'argentino.

Carnevali: "Dibu ci interessa ma non siamo gli unici"

Giovanni Carnevali è intervenuto a margine della presentazione del palinsesto di Sky Sport precisando la situazione legata al Dibu Martinez: "Sta giocando il Mondiale, dobbiamo aspettare e capire perché ci interessa ma non siamo gli unici. Ci sono giocatori che hanno valutazioni troppo alte, e queste sono cose da osservare attentamente".