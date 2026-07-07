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Dibu Martinez-Juventus, domani previsto un nuovo incontro con l'agente

Calciomercato

L'argentino resta il primo nome per la porta (con Vicario sullo sfondo). Dopo i contatti nella giornata di martedì 7 luglio, l'Ad Carnevali e il neo Cfo Massara incontreranno l'agente del giocare per capire i costi dell'investimento per portarlo a Torino

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Per la porta il primo obiettivo in casa Juventus resta il Dibu Martinez. Dopo i contatti nella giornata di martedì 7 luglio, l'Ad Carnevali e il neo Chief Football Officer Massara incontreranno l'agente del giocatore domani 8 luglio, per capire quali saranno i costi dell'investimento e per poi per trovare l'intesa definitiva con l'Aston Villa. Vicario resta l'alternativa, in caso di mancato affondo per l'argentino.

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