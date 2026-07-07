A margine dell'evento di presentazione del palinsesto di Sky Sport al Teatro Lirigo Giorgio Gaber, l'Amministratore delegato della Juventus Carnevali ha fatto il punto sull'attacco: "Le richieste per Kolo Muani sono alte. C'è una distanza ampia. Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato. Le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per altri giocatori". Infine sulla porta ha precisato: "Dibu ci interessa, ma non siamo gli unici". E sul sogno Bruno Fernandes... CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Giovanni Carnevali è intervenuto a margine della presentazione del palinsesto di Sky Sport commentando l'arrivo alla Juventus di Massara: "Sono molto felice del suo arrivo. Dobbiamo cercare, come prima cosa, di mettere assieme la formazione che sta fuori dal campo, e deve essere vincente. Ricky Massara sarà a capo dell'area calcio, insieme a Marco Ottolini. Vogliamo iniziare la parte del campo partendo proprio dalla squadra che c'è fuori". L'Amministratore delegato ha poi fatto il punto sul mercato in entrata dei bianconeri. In attacco si continua a lavorare per riportare a Torino Kolo Muani, ma il Psg non abbassa le richieste per il cartellino del francese. "Le richieste non sono state abbassate e noi non abbiamo alzato la proposta, ma stiamo lavorando a tutto raggio. Non mi concentrerei solo su di lui. Se c'è una distanza ampia, dobbiamo fare le valutazioni giuste, stiamo cercando di fare la cosa migliore", ha spiegato. Leggi anche Juve, Massara è il nuovo Chief Football Officer

Carnevali: "Le porte sono aperte per Vlahovic e Sorloth" Non solo quindi Kolo Muani, ma la Juventus monitora anche Sorloth dell'Atletico Madrid. E Vlahovic? Sul serbo Carnevali ha precisato: "Non lo abbiamo incontrato. Le porte sono aperte non solo per Sorloth, ma anche per altri giocatori". Leggi anche Juve, Sorloth alternativa a Kolo. Si valuta Stones