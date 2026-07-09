Bari, Marino: "Sfida più difficile della mia carriera". Rastelli: "Bisogna vincere"BARI
Il nuovo direttore generale del Bari Pierpaolo Marino si è presentato in conferenza stampa: "Questa è la sfida più difficile della mia carriera. Dovremo essere un palazzo di cristallo, trasparenti con tutti e aperti a chiunque vorrà venire in casa nostra. Indagine della procura? Confidiamo che il procedimento si risolva con un'archiviazione". Insieme a lui è intervenuto anche il nuovo allenatore, Massimo Rastelli: "Siamo il Bari: bisogna vincere"
Dopo la retrocessione in Serie C, il Bari proverà a ripartire da Pierpaolo Marino. Il nuovo direttore generale del club si è presentato in conferenza stampa: "Questa è la sfida più difficile della mia carriera. Trovo un ambiente freddo, ma sono un meridionale: non mi sorprendo. E non dimentico la passione infinita dei baresi per il calcio. La mia missione è riaccenderla pienamente. Bari non merita solo la serie A, ma uno scenario internazionale. Non sono uomo da proclami, ma vengo per porre le fondamenta. E se le cose non saranno come dico, non avrò problemi a farmi da parte. Dovremo essere un palazzo di cristallo, trasparenti con tutti e aperti a chiunque vorrà venire in casa nostra. Bisogna vincere subito, è fin troppo chiaro. Ma allo stesso tempo provare a costruire qualcosa che duri nel tempo. Mi auguro soltanto di ricevere supporto nel mio lavoro: ovvero, fare calcio. Ho avuto assicurazioni sul budget necessario ad allestire una squadra oggi ridotta a sei-sette elementi. Ma niente paura: spesso gli affari migliori si concludono alla fine del mercato. Una cosa, però, è certa: non terremo assolutamente chi non è disposto ad onorare in ogni momento la maglia del Bari". E sull'indagine della Procura di Bari: "Ho studiato le carte e mi sono confrontato con la società. Non voglio entrare nel terreno degli avvocati, ma ogni operazione del Bari è stata all'insegna della trasparenza, persino suffragata da perizie di tecnici di comprovato spessore. Confidiamo che il procedimento si risolva con un'archiviazione. La vendita del Bari? Non sono io a poterla gestire: il mio compito è portare la squadra in alto".
Rastelli: "Siamo il Bari: bisogna vincere"
Insieme a Marino è intervenuto anche Massimo Rastelli, nuovo allenatore del club: "Sono stato fermo negli ultimi tre anni per una scelta precisa, non perché non fossero capitate occasioni. Aspettavo la chiamata giusta: il direttore ha toccato tasti che mi hanno fatto riprovare le sensazioni giuste. Sono in una piazza storica, magnifica. E' una sfida difficile, ma sono pronto. Con il club non c'è stato bisogno di troppe parole o promesse. La volontà della società del direttore e mia è fin troppo chiara. Siamo il Bari: bisogna vincere. E tutti ci aspetteranno al varco. Perciò, prima ancora dei valori tecnici, voglio una squadra che sappia essere ignorante e feroce quando deve recuperare palla e portata all'offensiva quando deve attaccare"