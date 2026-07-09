Dopo la retrocessione in Serie C, il Bari proverà a ripartire da Pierpaolo Marino. Il nuovo direttore generale del club si è presentato in conferenza stampa: "Questa è la sfida più difficile della mia carriera. Trovo un ambiente freddo, ma sono un meridionale: non mi sorprendo. E non dimentico la passione infinita dei baresi per il calcio. La mia missione è riaccenderla pienamente. Bari non merita solo la serie A, ma uno scenario internazionale. Non sono uomo da proclami, ma vengo per porre le fondamenta. E se le cose non saranno come dico, non avrò problemi a farmi da parte. Dovremo essere un palazzo di cristallo, trasparenti con tutti e aperti a chiunque vorrà venire in casa nostra. Bisogna vincere subito, è fin troppo chiaro. Ma allo stesso tempo provare a costruire qualcosa che duri nel tempo. Mi auguro soltanto di ricevere supporto nel mio lavoro: ovvero, fare calcio. Ho avuto assicurazioni sul budget necessario ad allestire una squadra oggi ridotta a sei-sette elementi. Ma niente paura: spesso gli affari migliori si concludono alla fine del mercato. Una cosa, però, è certa: non terremo assolutamente chi non è disposto ad onorare in ogni momento la maglia del Bari". E sull'indagine della Procura di Bari: "Ho studiato le carte e mi sono confrontato con la società. Non voglio entrare nel terreno degli avvocati, ma ogni operazione del Bari è stata all'insegna della trasparenza, persino suffragata da perizie di tecnici di comprovato spessore. Confidiamo che il procedimento si risolva con un'archiviazione. La vendita del Bari? Non sono io a poterla gestire: il mio compito è portare la squadra in alto".