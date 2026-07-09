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Como, passi avanti per Sanchez e Ivanovic: si valuta la fattibilità delle operazioni

Calciomercato

Il Como tiene aperte le piste per Davinson Sanchez del Galatasaray e Franjo Ivanovic del Benfica. Saranno giorni di riflessione per capire le cifre e la fattibilità delle due operazioni

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Il Como continua a essere attivo sul mercato. Per la difesa resiste il nome di Davinson Sanchez del Galatasaray (oltre a Chalobah su cui c'è anche l'interesse dell'Inter), mentre in attacco il profilo seguito dal club è quello di Franjo Ivanovic del Benfica. Saranno ore di riflessioni per capire le cifre e la fattibilità delle due possibili operazioni, con il difensore colombiano che ha un ingaggio importante in Turchia (circa 5 milioni). Si attende poi la definizione dell’operazione che porterebbe a Como Couto dal Borussia Dortmund im prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Approfondimento

Como, spesi già circa 70 milioni sul mercato

In uscita c'è il Cagliari su Vojvoda

Per Mergim Vojvoda, in scadenza di contratto nel 2027, il Cagliari ha iniziato a dialogare con il Como per quanto riguarda le cifre dell'operazione. Nei prossimi giorni ci sarà una valutazione e un'eventuale offerta.

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