Il Como tiene aperte le piste per Davinson Sanchez del Galatasaray e Franjo Ivanovic del Benfica. Saranno giorni di riflessione per capire le cifre e la fattibilità delle due operazioni

Il Como continua a essere attivo sul mercato. Per la difesa resiste il nome di Davinson Sanchez del Galatasaray (oltre a Chalobah su cui c'è anche l'interesse dell'Inter), mentre in attacco il profilo seguito dal club è quello di Franjo Ivanovic del Benfica. Saranno ore di riflessioni per capire le cifre e la fattibilità delle due possibili operazioni, con il difensore colombiano che ha un ingaggio importante in Turchia (circa 5 milioni). Si attende poi la definizione dell’operazione che porterebbe a Como Couto dal Borussia Dortmund im prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.