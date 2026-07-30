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Inter, Stones è arrivato a Milano: "Felice di essere qui". Oggi visite e firma

Calciomercato

Da Manchester a Milano: John Stones è arrivato in città, pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Inter. "Sono felice di essere qui, ci vediamo presto", ha detto dopo essere atterrato in Italia. Il difensore inglese arriva da svincolato e si prepara a firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Prima, però, sono in programma le visite mediche e l'idoneità sportiva al Coni

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John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. “Felice di essere qui, ci vediamo presto”, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, l'idoneità sportiva al Coni e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità.

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I numeri di Stones

Nella stagione 2025/26, Stones è stato fermato da diversi infortuni e per questo ha collezionato soltanto 18 presenze tra tutte le competizioni. Il difensore è stato però anche protagonista con l'Inghilterra ai Mondiali, dove ha giocato 5 partite, riuscendo a mostrare tutte le sue qualità.

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