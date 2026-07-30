Da Manchester a Milano: John Stones è arrivato in città, pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Inter. "Sono felice di essere qui, ci vediamo presto", ha detto dopo essere atterrato in Italia. Il difensore inglese arriva da svincolato e si prepara a firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Prima, però, sono in programma le visite mediche e l'idoneità sportiva al Coni

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