Da Manchester a Milano: John Stones è arrivato in città, pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Inter. "Sono felice di essere qui, ci vediamo presto", ha detto dopo essere atterrato in Italia. Il difensore inglese arriva da svincolato e si prepara a firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione. Prima, però, sono in programma le visite mediche e l'idoneità sportiva al Coni
John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. “Felice di essere qui, ci vediamo presto”, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, l'idoneità sportiva al Coni e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità.
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I numeri di Stones
Nella stagione 2025/26, Stones è stato fermato da diversi infortuni e per questo ha collezionato soltanto 18 presenze tra tutte le competizioni. Il difensore è stato però anche protagonista con l'Inghilterra ai Mondiali, dove ha giocato 5 partite, riuscendo a mostrare tutte le sue qualità.